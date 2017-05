Catedra de limba și literatura română și Catedra de matematică de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești organizează o întâlnire a prozatorului și matematicianului Bogdan Suceavă cu elevii liceului, vineri, 26 mai 2017, de la ora 12, pornind de la cel mai recent roman al său, „Republica” (Editura Polirom, 2016), ce are ca subiect revoluția de la Ploiești din 1870 și implicarea tânărului Caragiale. Alături de Bogdan Suceavă, invitat este și Ovidiu Șimonca, istoric și comentator al vieții artistice și culturale, redactor-șef al hebdomadarului „Observator cultural”. Întâlnirea va fi moderată de Dan Gulea, critic literar și profesor la Colegiul Național „Mihai Viteazul”. Sub genericul „Întâlnirile LMV”, sub care este plasată această discuție, Colegiul Național „Mihai Viteazul” își propune să aducă periodic în fața elevilor o serie de personalități ale vieții culturale românești. Bogdan Suceavă (n. 1969, Curtea de Argeș), profesor de matematică la California State University, Fullerton, este specialist în geometrie și istoria matematicii. În calitate de scriitor, a debutat în 1990, cu volumul de proză scurtă „Teama de amurg”. Au urmat volume de poezii (Legende și eresuri, 1995; Năluci și portrete, 2001) și de proză: Imperiul generalilor târzii și alte istorii (2002), Bunicul s-a întors la franceză (2003), Venea din timpul diez (2004; tradus în maghiară, bulgară, engleză, franceză, cehă), Miruna, o poveste (2007; tradus în engleză, italiană, slovenă), Noaptea când cineva a murit pentru tine (2010), Memorii din biblioteca ideală (2013), Să auzi forma unei tobe (2013), Scrisori de la Polul Est (2015). Constant, publică opinii social-politice în Evenimentul zilei.

Este membru al PEN Club West USA şi Laureat al premiilor Nemira (1993), CopyRo (2002), al Asociației Scriitorilor din București (2008), Rețeaua literară (2010).