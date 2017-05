N. Dumitrescu

Faţă de anunţatele proteste în administraţia publică, începând de ieri, funcţionarii publici din întreaga ţară au avut opţiuni diferite. Dovadă a fost inclusiv judeţul Prahova unde protestele spontane au fost înregistrate din loc în loc în funcţie, probabil, de sindicatul din care făcea parte fiecare dintre primăriile din teritoriu. Astfel, dacă la Primăria Ploieşti activitatea s-a desfăşurat normal, în schimb, ieri, Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti a anunţat, prin intermediul unui comunicat de presă, începerea formelor de protest faţă de prevederile Legii Salarizarii, referitoare la forma de salarizare a funcţionarilor publici din administraţia publică locală. “Începând cu data de 24.05.2017, orele 11.00, iniţiem, ca formă de protest, greva japoneză, urmând ca, pe viitor, să ne solidarizăm cu formele de protest adoptate de sindicatele organizate la nivelul administraţiei publice locale. Ca toţi funcţionarii din ţară, am aşteptat cu nerăbdare noua Lege a salarizarii care, în opinia noastră, urma să aducă reglementări menite să redea salariaţilor bugetari demnitatea şi suportul necesar desfăşurării activităţii în condiţii de maximă seriozitate şi profesionalism. Practic, din studierea legii, am constatat că nu se reglementează o salarizare unitară şi că suntem singura familie ocupaţională fără grilă de salarizare, salariile noastre urmând a fi stabilite de către autoritatea locală. Acest fapt va duce la nemulţumiri, interpretări, presiuni şi tensiuni, care vor deteriora, în mod evident, activitatea profesională a funcţionarilor publici”, se arată în comunicatul transmis de Sindicatul liber al funcţionarilor publici din SPFL Ploieşti afiliat la Alianţa bugetarilor SED LEX. De menţionat, însă, că protestul de ieri nu a afectat activitatea cu publicul.

În ceea ce-i priveşte pe angajaţii de la Consiliul Judeţean Prahova, aceştia nu s-au raliat protestelor anunţate la nivel de ţară, de la reprezentanţii sindicatului instituţiei aflând că nici în perioada imediat următoare nu se va declanşa vreo formă de protest. În schimb, de la Primăria Boldeşti-Scăeni am primit, ieri, atât o fotografie sugestivă despre modul în care angajaţii au protestat, cât şi o inedită poezie-protest, intitulată “Balada funcţionarului optimist”, semnată de către Adrian Chita, din care redăm prima şi ultima strofă “E grevă iar, a câta oară/Cu toții protestăm afară/Să prindem grila de salarizare,/Belșug și vouchere sub soare. Trăiască greva cu temei!/ Nepieritoare și spontană/Că poate prindem niște lei/Așa…, cumva mai pe la toamnă!”.