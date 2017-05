Petre Apostol

În această seară, la sediul Fundației Dignitas, din Bucureşti, are loc un eveniment special care o are în centrul atenţiei pe Ania Caill, de la CS Caraimanul Buşteni, lidera României în schiul alpin mondial, la feminin. Sportiva în vârstă de 21 de ani a dus numele clubului Caraimanul Buşteni la cele mai importante evenimente din schiul alpin mondial (Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale, Cupa Mondială).

Acum se pregăteşte pentru a doua participare la Jocurile Olimpice, în cadrul evenimentului de astăzi Ania urmând să povestească despre viaţa din circuitul profesionist de schi alpin. Sunt aşteptaţi, de asemenea, să fie prezenţi reprezentanţi din sportul românesc, dar şi din mediul de afaceri, fiind un eveniment prin care se încearcă susţinerea singurei schioare calificate, în prezent, la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, de anul viitor.

Ania Caill este născută în Franţa, având dublă cetăţenie, română şi franceză (mama sa este din Bucureşti, stabilită în Franţa la începutul anilor ‘90), şi reprezintă România din 2013, după ce s-a remarcat, ca junioară, în Hexagon. În momentul de faţă, este cel mai bine clasată din România la patru dintre cele cinci discipline existente în clasamentele Federaţiei Internaţionale de Schi: coborâre, slalom uriaş, super slalom uriaş (Super G) şi combinata alpină. Practic, a preluat ştafeta de la Edith Miklos, plecată să reprezinte Ungaria chiar în momentul în care Ania a trecut sub stindardul României.

Din păcate, ultimii doi ani au fost extrem de dificili pentru tânăra sportivă, în special din cauza accidentărilor. În sezonul anterior, s-a făcut remarcată la Mondialele de juniori (locul 23 la coborâre, cu 49.21 puncte), în Cupa Mondială (la trei locuri de puncte în proba de combinată, la Val d’Isère-Franţa, şi obţinând 65.54 puncte FIS la coborâre) şi a câştigat, în premieră pentru România, Cupa Americii de Sud la coborâre. Dar, anul competiţional s-a încheiat brusc în luna martie, în 2016, din cauza unei accidentări la genunchi în cadrul unei etape din Cupa Europei.

Revenită pe schiuri în luna iulie a anului trecut, Ania Caill a continuat de unde rămăsese în sezonul anterior, arătând progrese vizibile în antrenamentele premergătoare startului în Cupa Mondială. Dar, din păcate, nu a reuşit să bifeze nici măcar o participare, accidentându-se chiar în ultima sesiune de antrenamente de la prima etapă din respectiva competiţie, la Lake Louise, în Canada. S-a dovedit a fi ceea ce era mai grav, anume ruptură a ligamentului încrucişat anterior a genunchiului drept, fiind nevoită să se opereze, sezonul său fiind compromis.

A urmat o perioadă de recuperare, care a decurs bine, Ania Caill sperând să poată reveni în sezonul viitor cel puţin la nivelul arătat înainte de accidentare.

De menţionat că sezonul trecut a fost ultimul petrecut la CS Caraimanul Buşteni de către Ania Caill, dar şi de sora sa mai mică, Andra Caill, care, de asemenea, este una dintre sportivele promiţătoare ale României în schiul alpin internaţional, fiind în cursă pentru calificarea la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud. Documentele de transfer urmau să fie semnate zilele trecute, iar în cadrul evenimentului de astăzi va fi realizat anunţul oficial în acest sens, precum şi viitoarea destinaţie a sportivelor din loturile naţionale.

Medalie pe pista de karting pentru Andra Caill

Pe lângă schiul alpin, în perioada de vară, Andra Caill, în vârstă de 20 de ani şi participantă pentru România la FOTE, la schi, îşi menţine nivelul de adrenalină ridicat, concurând în curse de karting. Prezentă şi anul trecut în Campionatul Naţional organizat de forul României de specialitate, schioara devenită pilot de curse a participat la prima etapă a competiţiei din ţara noastră, la finalul săptămânii trecute, desfăşurată la Târgu Secuiesc. Iar Andra Caill, care a reprezentat clubul JMS Performance, a reuşit chiar să urce pe podium, la clasa Senior Max, unde se concurează cu motoare Rotax. În prima finală a etapei, tânăra sportivă a ratat în ultimul viraj locul al treilea, însă s-a revanşat în finala a doua, unde a ocupat a treia poziţie a podiumului. În plus, cu 30 de puncte acumulate, Andra Caill ocupă locul al treilea în clasamentul general, condus de Viktor Ştefan (53 p), urmat de bulgarul Lubomir Garcov (42 p).