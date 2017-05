Marian Dima

Antrenorii prahoveni cu licenţa “PRO” sunt împărţiţi “în patru zări”, pentru a-şi face meseria în condiţii decente, Eusebiu Tudor alegând să revină la o echipă din Arabia Saudită! De miercuri, acesta este antrenorul celor de la Al Khaleej, cu care a semnat pentru un sezon, cu opţiune de prelungire.

După Ciprian Panait – campion la tineret, cu Al Hilal, tot în Arabia Saudită şi Florin Pârvu – antrenor în China, la Academia de Juniori a celor de la Henan, “Sebi” revine în Arabia Saudită, la nivel de seniori însă, preluând o echipă care a retrogradat în acest sezon din prima ligă, Al Khaleej Dammam.

Tudor îl înlocuieşte pe tunisianul Jalel Kadri, fost secund al Naţionalei Tunisiei, după retrogradarea echipei, în ultima etapă a primei ligii din Arabia Saudită, conducătorii echipei din Dammam luând legătura cu fostul antrenor al Petrolului – cunoscut în zonă, unde a fost antrenor la Al Ettifaq – tineret şi o perioadă “interimar” la prima echipă, apoi tehnician la o altă prim-divizionară – Al Shoala. “A fost un avantaj pentru mine că am lucrat în Dammam şi, de asemenea, că, la echipă, sunt o serie de jucători pe care i-am pregătit la tineretul celor de la Ettifaq. Ştiu clubul, are stabilitate, mi-am dat acordul să antrenez aici şi, deşi pregătirea începe în iulie, am fost deja la Khaleej pentru a semna, a stabili programul şi alte amănunte privind lotul, obiectivele. Sper să fac treabă bună şi, de ce nu, echipa să revină, după un sezon, în prima ligă arabă. Voi merge acolo, 100%, cu un secund român, dintre cei cu care am mai lucrat”, spune Tudor.