Bogdan Chitic

Echipa masculină de pentatlon atletic a Colegiului Naţional „Dimitrie Cantemir”, din Breaza, a realizat o frumoasă performanţă la faza pe ţară a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, care s-a desfăşurat în perioada 5-7 mai, la Iaşi, pe Stadionul „Emil Alexandrescu”.

Într-o companie selectă, alături de cele mai bune licee cu program sportiv din ţară, formaţia pregătită de profesorul Gianin Stanciu, în formula Viorel Ghioca, Claudiu Anton, Eduard Statache, Octavian Niţă şi Ovidiu Burcea, a obţinut locul 4, la doar două puncte în spatele ultimei trepte a podiumului. În competiţia masculină, primele trei poziţii au fost ocupate, în ordine, de LPS Iaşi, LPS Piteşti şi LPS Cluj, echipa colegiului din Breaza reuşind să lase, în urma sa, grupări precum cele ale LPS Baia Mare (5), CN „Mihai Viteazul” Alba Iulia (6) sau LPS Adjud (7).

În clasamentul individual, formaţia masculină de pentatlon atletic a Colegiului Naţional „Dimitrie Cantemir” s-a situat pe prima poziţie, prin sportivul Viorel Ghioca, acesta obţinând nu mai puţin de 512 puncte în cele cinci probe ale concursului: viteză, aruncarea mingii de oină, aruncarea greutății, săritura în lungime și rezistență.

„Nivelul a fost unul foarte ridicat, în condiţiile participării celor mai cunoscute licee din ţară cu profil sportiv, iar băieţii s-au descurcat foarte bine. Am concurat împotriva unor campioni naţionali de la LPS Piteşti, concurenţa fiind una foarte mare. Este a cincea noastră participare consecutivă, începând cu anul 2013, atunci când am intrat în posesia medaliilor de bronz, cea mai bună performanţă a noastră datând, însă, de anul trecut, când am devenit vicecampioni naţionali”, ne-a declarat profesorul Gianin Stanciu.