Marian Dima

Boxerii de la Clubul Sportiv Municipal Ploieşti vor sta, toată luna mai, în sala “Upetrom”, destinată pregătirii boxerilor, antrenorul emerit Titi Tudor obţinând o păsuire de câteva săptămâni, după promisiunile autorităţii locale ploieştene că va încerca să cumpere această bază! Promisiuni şi nimic mai mult, cu şanse destul de mici de concretizare rapidă, atât timp cât s-a aflat că respectivul activ ar fi “sechestrat” de ANAF, în contul unor sume de bani pe care proprietara sa – o firmă din Constanţa – le are! “Nu ştiu sigur, ANAF sau bancă, dar, oricum, situaţia este complicată” – spune Tudor.

Cum complicată este şi plata utilităţilor, circa 2700 de ron, pentru o lună, pe care antrenorul trebuie să o rezolve “într-un fel”, dar nu prin conturile CSM-ului Ploieşti, care sunt, deocamdată… blocate, din cauza executărilor silite obţinute de foştii sportivi, în instanţele civile! “Blocaj” care nu are cum să se rezolve, atât timp cât însuşi Titi Tudor se judecă pentru salariile sale cu CSM-ul, vreo 11 la număr, fiind aproape de a câştiga sumele datorate de clubul girat de municipalitatea ploieşteană pentru munca prestată de antrenor! “Mai stăm câteva zile, mai aşteptăm ajutor de la prieteni, de la oameni de bine, să se strângă banii în vreun fel şi să achităm utilităţile şi chiria. Dacă nu, caut un cort, pe care să-l montez în parcul din faţa Primăriei şi să ne antrenăm acolo, să dormim acolo cu copiii, pentru că la sala Upetrom ei au şi masă şi casă, merg şi la şcoală. Am copii care provin din familii sărace, cu părinţii la muncă, cu câte 5-6 fraţi, care sunt în grija noastră. La box vin mulţi astfel de copii amărâţi, deci nu pot părinţii să plătească echipament, participare la competiţii, navetă, etc, cum se vrea prin primărie” – mai adaugă Titi “Prosop”.

Speranţe pentru joi!

Antrenorul ploieştean şi întreaga suflare a sportului aşteaptă “minunea” care se anunţă posibilă joi, săptămâna aceasta, când în ședința de Guvern se va da o ordonanță guvernamentelă menită să deblocheze situația finanțărilor din sport, ordonanţă susţinută şi la care a lucrat şi senatorul prahovean Emanoil Savin.

Astfel, ar putea apărea o prevedere potrivit căreia Consiliile Locale pot aloca până la 5% din bugetele locale pentru susținerea activităților sportive din zonă și a cluburilor sportive municipale, care ar putea debloca situaţia. În teorie, şi la Ploieşti, unde, însă, clar, “practica” este problema!