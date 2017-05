Petre Apostol

Sâmbătă şi duminică, Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploieşti a fost gazda turneului „Final 4” din cadrul Cupei României la handbal masculin. După o pauză de mai bine de jumătate de an, pe parchetul sălii ploieştene s-a putut vedea handbal de cel mai înalt nivel, cu toate că oraşul Ploieşti nu mai are nicio echipă implicată în competiţiile naţionale de profil la seniori.

Pentru primul trofeu naţional din acest sezon s-au luptat exact cele patru echipe rămase în cursa şi pentru titlu în Liga Zimbrilor: Dinamo Bucureşti, Potaissa Turda, CSM Bucureşti şi AHC Dobrogea Sud Constanţa. După experienţa de succes din 2014, când Cupa României, într-un alt format, s-a disputat la Ploieşti, forul naţional de profil a oferit organizarea competiţiei Asociaţiei Judeţene de Handbal Prahova.

Sâmbătă, au avut loc semifinalele, în primul joc impunându-se AHC Dobrogea Sud Constanţa, la care evoluează handbalistul originar din Ploieşti, Laurenţiu Toma, formaţia de la malul mării învingând pe AHC Potaissa Turda, scor 36-29 (19-16), echipa ardeleană părând că se menajează mai mult pentru finala Challenge Cup şi pentru campionat.

A doua semifinală a reprezentat duelul echipelor din Capitală, Dinamo Bucureşti întâlnind pe CSM Bucureşti, meci arbitrat de ploieşteanul Romeo Ştefan, alături de Bogdan Ştark. De remarcat că pe banca tehnică a celor de la Dinamo se regăsesc Eliodor Voica şi Sebastian Bota, doi foşti colegi de echipă la Uztel Ploieşti, formaţie desfiinţată în urmă cu mai bine de şapte ani. În plus, Eliodor Voica, fost selecţioner al României şi, în prezent, secund al primei reprezentative, a debutat ca antrenor chiar la Ploieşti, în a doua parte a sezonoului 2005/2006.

De asemenea, şi CSM Bucureşti are legături ploieştene, avându-l în lot pe portarul din Ploieşti – Ionuţ Iancu, prezent în echipa naţională a României.

Într-un meci mai echilibrat decât prima semifinală, Dinamo s-a impus, cu scorul de 28-25 (15-12), chiar dacă CSM Bucureşti a avut un moment de revenire, în startul părţii secund, când a şi condus cu 21-20.

Astfel, în finalele de duminică au ajuns să se reediteze confruntările din semifinalele campionatului, pentru medaliile de bronz luptându-se CSM Bucureşti şi Potaissa Turda. Dacă ardelenii s-au impus în primul meci din semifinalele campionatului, pe teren propriu, bucureştenii şi-au adjudecat victoria la Ploieşti, scor 33-29 (15-15), intrând în posesia medaliilor de bronz.

De remarcat că finala mică a Cupei României a reprezentat un moment important în cariera arbitrilor ploieşteni Alexandru Roibu şi Marian Băbău (în foto), care au fost delegaţi să conducă meciul respectiv, achitându-se bine de datorie.

Finala mare a adus faţă în faţă pe Dinamo Bucureşti şi AHC Dobrogea Sud Constanţa, care, în semifinalele Ligii Naţionale, se află la egalitate, după două partide, fiecare câştigând pe teren propriu. Într-o asistenţă numeroasă, cu multe nume mari din handbalul ploieştean şi naţional în tribune, cu galerii zgomotoase de ambele părţi, Sala „Olimpia” avea să fie martoră la istorie, având în vedere că Dinamo nu mai câştigase din 1988 Cupa României, în vreme ce pentru AHC Dobrogea Sud Constanţa ar fi fost primul trofeu din palmares, care nu are legătură cu defuncta HCM.

Furtuna de afară, din momentul startului de meci, parcă a stârnit şi un alt tip de furtună în sala ploieşteană, venită dinspre Constanţa. Elevii antrenorului Aihan Omer au început perfect, ajutaţi de intervenţiile portarului Sijan Dane şi de jocul mai puţin concis al trupei bucureştene în ofensivă. Astfel, echipa dobrogeană ajungea, în minutul 20, la un avantaj greu de crezut înaintea meciului, scor 12-6.

Iar antrenorul Eliodor Voica a fost nevoit să ceară, pentru a doua oară, timp de odihnă. Schimbările aduse de banca tehnică a echipei dinamoviste au dat roade, în cele din urmă, revenind în joc, la pauză diferenţa coborând până la două lungimi, scor 13-11 pentru constănţeni.

În partea secundă, Dobrogea Sud a rămas în frunte până la mijlocul reprizei, când constănţenii au rămas în patru jucători de câmp, după ce, eliminat temporar, Dusko Celica a complicat misiunea echipei sale, aruncând o sticlă cu apă de podea, motiv pentru care AHC a mai primit o eliminare, jocul fiind întrerupt câteva momente bune pentru a se şterge parchetul. Acela a fost momentul prielnic pentru Dinamo să preia controlul, ceea ce a şi făcut, marcând de trei ori la rând şi ajungând, pentru prima oară, la conducere, scor 20-18.

Elevii antrenorilor Eliodor Voica şi Sebastian Bota şi-au menţinut, apoi, avantajul până la final, impunându-se cu 23-21, aducând Cupa României în palmaresul clubului dinamovist după o aşteptare de 29 de ani! Astfel, oraşul Ploieşti devine şi mai special pentru Eliodor Voica, după ce aici şi-a început cariera de antrenor, tot în Sala „Olimpia” câştigând şi primul trofeu din palmares din postura de tehnician.

S-au acord at, totodată, şi premii individuale (foto colaj), Cristo Milosevic (CSM Bucureşti) fiind desemnat golgheterul turneului, Dalibor Cutura (AHC Dobrogea Sud Constanţa) – cel mai bun jucător, iar Ștefan Grigoraș (Dinamo Bucureşti) – cel mai bun portar, premiile fiind acordate chiar de preşedintele Federaţiei Române de Handbal, ploieşteanul Alexandru Dedu, cel care a şi înmânat Cupa României căpitanului echipei dinamoviste, Ionuţ Irimuş.

Medaliile au fost împărţite de antrenorul federal Sorin Toacsen şi de secretarul general Mihail Bocan.

La finalul săptămânii, Sala „Olimpia” din Ploieşti va găzdui şi turneul „Final 4” din cadrul Cupei României la handbal feminin.