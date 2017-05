Rămân doar cinci jucători!

Marian Dima

Retrogradarea Petrolistului Boldeşti din Liga a III-a în cea judeţeană va duce, automat, şi la mari reduceri de cheltuieli în bugetul echipei, care, oricum, nu a fost la cote foarte bune nici în ultimul sezon.



„Boldeştina” va face economii, va reconstrui echipa din temelii, după discuţiile dintre staf şi principalul sponsor – Petrom, prin vocea directorului Mihai Nicolescu luându-se o decizie drastică: vor mai continua la Boldeşti, din lotul actual, doar cinci jucători!

„S-a decis să renunţăm, din această săptămână, la toţi jucătorii seniori, cu doar cinci excepţii – portarul Laurenţiu Dinu şi jucătorii de câmp Ionuţ Zamfir, Mihai Ene – golgheterul echipei, Claudiu Lişiţă şi Cătălin Ionescu! În rest sunt toţi liberi să plece, îi aşteptăm să le acordăm transferurile” – anunţă directorul sportiv Dan Richită, pe lista celor care au fost „puşi pe liber” afându-se şi câţiva fotbalişti cu ştate vechi la echipă, precum căpitanul Vasile Micu sau Mihai Tudor! „Am mers şi pe întinerirea echipei, astfel că vom promova, în sezonul viitor, la nivelul Ligii A, în echipă, juniorii noştrii, care au şi debutat în ultimele jocuri în Liga a III-a, iar din judeţ ne interesează să aducem doar fotbalişti născuţi după 1996! Vrem să formăm o nouă echipă, la Boldeşti vor fi condiţii bune de judeţ şi stabilitate. Nu avea rost să continuăm la nivelul de până acum, acest moment al reconstrucţiei trebuia să vină odată. Le mulţumim celor care au jucat pentru Boldeşti atâţia ani, dar suntem conştienţi că, acest moment al reconstrucţiei trebuia să vină, ba chiar poate că am greşit că nu am anticipat această necesitate mai devreme” – spune acelaşi Richită.

Chiar dacă ar putea exista, în teorie, posibilitatea ca prin eliberarea unor locuri din Liga a III-a, să fie invitată echipa Petrolistul să rămână în al treilea eşalon naţional, în actualele condiţii „nu se pune problema”, fiind clar că formaţia din Boldeşti va merge pe ideea de a fi… fruntaşă la judeţ, decât codaşă în divizia C!