Bogdan Chitic

Ajunsă la ediţia a III-a, în acest an, „Cupa Metigla” – sau campionatul de baschet interşcolar – îşi va afla laureaţii la finalul săptămânii, când, pe terenul Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”, se vor desfăşura fazele finale. Asociaţia „Un Strop de Fericire”, cu sprijinul „Youth Hub Basketball Ploieşti” şi Coilprofil România sunt sponsorii acestui eveniment care, de la an la an, a atras tot mai mulţi elevi de gimnaziu, dar şi de liceu, fete şi băieţi. La primele două ediţii ale „Cupei Metigla” au participat aproximativ 1.000 de elevi, 130 de echipe şi 20 de instituţii de învăţământ. În fiecare an, peste 30 de tineri liceeni, voluntari ai Asociaţiei „Un Strop de Fericire”, s-au autodepăşit în organizarea meciurilor, arbitrarea lor şi alte activităţi care au contribuit la desfăşurarea evenimentului. Pe tabloul gimnazial, elevii Şcolii „Nicolae Iorga” au câştigat ediţia de anul trecut, iar, pe segmentul liceal, titlul a revenit Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale”.

Ploieşti Basketball şi Echipamentul.ro, partenerii evenimentului

În acest an, printre partenerii „Cupei Metigla” se numără şi Ploieşti Basketball, care a anunţat că vine în sprijinul organizatorilor cu o serie de surprize şi premii, în cadrul festivităţii de final, dar şi majoretele de la Ploieşti Dancers, ce vor veni în weekend la finala competiţiei. De asemenea, furnizorul de echipament sportiv Echipamentul.ro a realizat tricoul oficial al întrecerii, ce va fi acordat drept premiu celui mai bun baschetbalist de gimnaziu şi de liceu, festivitatea de final urmând să includă şi o tombolă, care va avea parte de un premiu surpriză din partea organizatorilor.