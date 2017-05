AS Tufeni Băicoi – CS Blejoi 2-4 (0-4)

Marcel Marin, Bogdan Chitic

Teren: „Kiru Sport”, Ploieşti. Spectatori: 200.

Au marcat: C. Ene (51 – pen), I. Grigore (87 – pen) / Ruptureanu (8), V. Iordache (23), I. Filip (33 – pen), Fl. Badea (40).

AS Tufeni Băicoi: Ad. Niţă (46 L. Vasile) –

C. Ene, Fl. Ghica (46 I. Savu), Marinescu, Ghinea –

I. Grigore, Panait (87 Ad. Gheorghe II) – Pârvu, Fl. Ion, V. Popescu (cpt) – Ad. Ghica. Antrenor: Iulian Savu.

CS Blejoi: Ad. Gheorghe I – Barbu, Iordache, Filip (cpt), Stanca (62 Cl. Stoica) – Rudaru (46

I. Manea), Enciu – Ruptureanu (12 Anton), Cr. Vasile, M. Anghel – Fl. Badea. Antrenor: Răzvan Vlad.

Cartonaşe galbene: Ad. Niţă (32), Fl. Ion (37) / Rudaru (17), Enciu (25).

Au arbitrat: Ovidiu Oprea – Louis Oprescu şi Bogdan Ciocoiu (Ploieşti). Observator: Virgil Dridea (Ploieşti).

Jucătorul meciului: Florin Badea (CS Blejoi).

Ocupantă a poziţiei secunde în Liga A Prahova, CS Blejoi a bifat, în weekend, a patra victorie consecutivă, reuşind, astfel, să-şi consolideze locul din spatele liderului Petrolul, asta şi după succesul „lupilor” la Băneşti. La baza „Kiru Sport”, din proximitatea Sălii Sporturilor „Olimpia”, băieţii lui Răzvan Vlad s-au impus cu un convingător 4-2 în faţa celor de la AS Tufeni Băicoi, soarta partidei fiind jucată încă de la pauză, când blejoienii reuşiseră deja să înscrie în patru rânduri, fără să primească vreun gol.

Oaspeţii au avut o primă repriză perfectă, în care, în afara golurilor înscrise pe bandă rulantă, s-au „luptat” doar cu propriile ratări – cauzate de mici imprecizii la finalizare, dar şi cu accidentările. Ruptureanu, încă din primul sfert de oră, şi Rudaru, la pauză, au părăsit terenul după ce au suferit „recidive”, dar, în planul situaţiilor de gol, lucrurile au mers ceas pentru blejoieni, în prima parte. Ruptureanu (8) – după o pasă în adâncime a lui Filip şi o ieşire greşită a portarului advers, Iordache (23) – reluare cu capul din careul mic după un corner bătut de Fl. Badea, Filip (33) – penalti transformat cu siguranţă după un fault asupra aceluiaşi Badea, şi, respectiv Fl. Badea (40) – şut plasat, de la 14 metri, au făcut ca scorul să arate 0-4 după prima repriză. La reluare, tot vizitatorii au apăsat acceleraţia şi şi-au mai trecut în cont alte câteva ocazii prin Manea (47), Cr. Vasile (49) şi Fl. Badea (50) – ultimii doi ratând, practic, la aceeaşi fază, asta pentru ca, după câteva zeci de secunde distanţă, V. Popescu să scoată un penalti după ce a fost prins în „cleştele” Iordache-Filip, iar C. Ene să înscrie pentru 1-4.

Pe final, Grigore (87), tot din penalti, după un henţ semnalizat de „centralul” Louis Oprescu la I. Manea, a mai strâns puţin diferenţă, fără a putea, însă, modifica soarta punctelor puse în joc, care s-au dus la Blejoi.Etapa viitoare, AS Tufeni Băicoi va avea parte de o deplasare pe un teren greu, la Brebu, iar CS Blejoi va merge tot „afară”, de această dată la Cornu, într-unul dintre capetele de afiş ale weekendului de la finalul săptămânii, în fotbalul judeţean.