Anul trecut, în prima prezenţă a echipei Petrolul 52 în campionatul 2016-2017, pe arena „Ilie Oană” a sosit formaţia din Tufeni, ataşamentul fanilor petrolitşi faţă de echipă aducând peste 7000 de oameni în tribune, chiar startul partidei fiind amânat pentru ca oamenii să poată intra în stadion!

Petrolul s-a impus fără probleme, scor 4-0, iar echipa ospete a avut mari probleme, în tur, susţinătorii echipei luând decizia de a se retrage, iarna aceasta.

„Salvarea” a venit de la fostul finanţator al echipei AS Ploieşti – Costin Ene, care a preluat Tufeniul, urmând să joace în retur, pentru această structură, primul meci fiind o remiză, 2-2, pe terenul „lanternei” din Cocorăştii Colţ.

Runda a doua, la sfârşitul acestei săptămâni, Tufeniul, care anunţase la Asociaţia Judeţeană de Fotbal Prahova că va juca pe terenul de la Sala Sporturilor „Olimpia”, unde activează şcoala de Fotbal a lui Daniel Chiriţă şi clubul Petrolul 95, va da piept cu Petrolul, meciul urmând să se joace însă pe arena „Ilie Oană”! Asta pentru că Ene – care are şanse mari să fie şi el în teren, în tricoul celor de la Tufeni, a anunţat că vrea să achite contravaloarea închirierii arenei şi să fie „gazdă” chiar în „Templul fotbalului ploieştean”! În plus, încasările partidei vor rămâne celor de la Petrolul, publicul spectator fiind aşteptat în număr cât mai mare la „repetiţia” pentru derbiul campionatului, care va opune, săptămâna viitoare, primele două clasate în eşalonul judeţean de elită – Petrolul 52 şi CS Blejoi, cu ploieştenii pe post de gazdă.

Conform înţelegerii dintre cele două grupări, ora partidei este 17,00, astfel că se va juca şi o oră în nocturnă, pentru prima dată în 2017!