Petre Apostol

Pe Stadionul „Iolanda Balaş Soter” din Bucureşti, sportivii de la CSŞ „Constantin Istrati” Câmpina s-au remarcat în cadrul Campionatelor Naţionale de Atletism la aruncări lungi, disputate săptămâna trecută. Dintre reprezentanţii clubului câmpinean, cea mai deosebită performanţă a fost obţinută de către Ioana Plăvan, eleva profesorului Nicolae Pavel cucerind titlul naţional la proba de aruncare a suliţei, la junioare 1. Născută în 1998, fiind ultimul an la categoria junioare 1, Ioana Plăvan a câştigat proba cu o aruncare măsurată la 47.28 m, devansându-le, pe podium, pe Raluca Vrabie (CA Roman – 42.71 m), respectiv Larisa Zglimbea (Şc. Nr. 3 Adjud, CA Roman – 40.47 m).

Totodată, Plăvan a adus o medalie de bronz în palmaresul clubului prahovean şi la proba de aruncare a suliţei la categoria senioare şi tineret, concurs în care a realizat 45.17 m.

De asemenea, de remarcat şi performanţele reuşite de Andreea Lungu, junioară 3, sportiva pregătită de profesoara Mihaela Marin devenind dublă vicecampioană a României la proba de aruncare a discului, la categoria junioare 1, respectiv junioare 2.

La junioare 1, atleta de la CSŞ „Constantin Istrati” Câmpina a obţinut medalia de argint cu 43.24 m, fiind devansată doar de Ioana Ţigănaşu (Ceahlăul-LPS Piatra Neamţ, junioară 2), cu 48.17 m. Iar la junioare 2, tot cele două au fost primele clasate, Andreea Lungu realizând o aruncare chiar mai bună, cu 44.68 m (record personal), Ţigănaşu obţinând titlul naţional cu 48.01 m.

De asemenea, clubul din Câmpina a mai obţinut încă trei medalii de bronz. Andrei Richea s-a clasat pe locul al treilea atât la juniori 1 (55.11 m), cât şi la categoria sa de vârstă, juniori 2 (54.41 m), în cadrul probei de aruncare a suliţei. Iar Marius Vasile a bifat medalia de bronz în cadrul probei de aruncare a discului la juniori 2, cu 45.65 m, performanţă care reprezintă record personal pentru atletul aflat în ultimul an la categoria juniori 3 (fiind născut în 2002). În plus, elevul profesorului Nicolae Pavel a fost aproape de medalii şi la juniori 1, la aruncarea discului de 1.75 kg, probă la care s-a clasat al patrulea, cu 43.80 m, de asemenea record personal.