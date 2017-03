Preşedintele PSD Liviu Dragnea a calificat criticile aduse de Victor Ponta drept „sănătate curată”. Replica vine ca urmare a atacurilor repetate ale fostului premier şi lider de partid Victor Ponta la adresa actualei conduceri. Întrebat dacă are în vedere luarea unor măsuri faţă de Victor Ponta, ca în cazul primarului de Iaşi Mihai Chirica, deşi acesta nu mai deţine funcţii în partid, ca urmare a atacurilor lansate pe Facebook, Liviu Dragnea a răspuns: „Orice critică de la Ponta pentru mine este sănătate curată”. Amintim că, săptămâna trecută Dragnea îl lua peste picior pe Ponta după ce acesta a atacat Guvernul Grindeanu, despre care a spus că are 4 piloţi, unul dintre ei fiind, în viziunea lui Ponta, Liviu Dragnea. Preşedintele PSD a răspuns că poate partidul are nevoie de un copilot, aceasta fiind o soluţie pentru a fi „mai puţină supărare” în rândul membrilor.