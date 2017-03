Etapa a 16-a, rezultate, clasament şi marcatorii etapei

CS Cornu – Petrolul Băicoi 0-0

Unirea Urlaţi – AFC Brebu 1-0 (1-0)

A marcat: Nicolae Bârsan (2).

CS Ceptura – CS Blejoi 2-6 (1-3)

Au marcat: Laurenţiu Costache (6), Cristian Dumitrache (85) / Marius Anghel (20), Cosmin Lambru (29, 33, 72), Valentin Iordache (55), Florin Badea (90).

Unirea Cocorăştii Colţ – Tufeni Băicoi 2-2 (0-1)

Au marcat: Doru Bălan (63), Alexandru Kiru (87) / Florin Ion (35), Vasile Popescu (52).

Petrolul 52 Ploieşti – CS Păuleşti 2-0 (1-0)

Au marcat: Georgian Păun (30), Claudiu Tudor (70).

Tricolorul Breaza – CS Măneşti Coada Izvorului 4-0 (2-0)

Au marcat: Ştefăniţă Vancea (18), Alexandru Brînzea (45), Valentin Urdea (58), Alexandru Damian (90).

AFC Băneşti-Urleta – CSO Plopeni 1-0 (0-0)

A marcat: Bogdan Ilioiu (87).

Avântul Măneciu – CSO Vălenii de Munte 2-3 (0-2)

Au marcat: Alexandru Neagu (79, 90) / Gheorghe Cernea (39), Ionuţ Tănase (45), Catrinel Beznea (82).

Clasament

1. CS Blejoi 16 13 1 2 66-16 40

2. AS Petrolul 52 Ploieşti 16 12 4 0 56-7 40

3. AFC Băneşti-Urleta 16 10 2 4 50-18 32

4. CS Cornu 16 9 3 4 33-23 30

5. Avântul Măneciu 16 9 0 7 29-26 27

6. Petrolul Băicoi 16 7 5 4 22-16 26

7. Teleajenul V. de Munte 16 7 4 5 36-34 25

8. CSO Plopeni 16 7 4 5 31-31 25

9. CS Păuleşti 16 6 6 4 42-27 24

10. CSO Tricolorul Breaza 16 5 4 7 23-31 19

11. CS Măneşti C.Izvorului 16 5 4 7 27-54 19

12. AFC Brebu 16 4 3 9 26-38 15

13. AS Tufeni Băicoi 16 3 3 10 23-44 12

14. CS Ceptura 16 3 2 11 30-53 11

15. Unirea Urlaţi 16 3 1 12 14-55 10

16. Unirea C. Colţ 16 1 2 13 22-57 5

Etapa viitoare (10-12 martie): AS Tufeni – Petrolul 52, Petrolul Băicoi – Unirea Urlaţi, CS Blejoi – Unirea Cocorăştii Colţ, AFC Brebu – CS Ceptura, CS Păuleşti – Tricolorul Breaza, CS Măneşti Coada Izvorului – AFC Băneşti-Urleta, CSO Plopeni – Avântul Măneciu, CSO Vălenii de Munte – CS Cornu.