Marian Dima

Liga a III-a îşi reia meciurile oficiale la acest sfârşit de săptămână, ambele echipe prahovene având programate meciuri pe teren propriu.

Astfel, Astra II va da piept cu un alt „satelit”, cel al Viitorului, într-unul dintre cele mai interesante meciuri ale rundei, joc programat pe arena din „9 Mai”, vineri, de la orele 15,00, în timp ce Petrolistul Boldeşti va juca sâmbătă, de la aceeaşi oră, cu Unirea Slobozia, pe arena „Viorel Mateianu”.

Petrolistul Boldeşti se confruntă cu mari probleme de efectiv înainte returului, antrenorul Marian Ilie având, în majoritatea meciurilor de pregătire, maximum 14 jucători valizi, lucru care a perturbat programul de pregătire.

Nici pentru meciul cu Slobozia situaţia nu este mai „roz”, la ultimul amical, cel de la Aninoasa, încheiat la egalitate de boldeşteni, scor 1-1, unul dintre cei mai importanţi jucători ai echipei – Alexandru Puchea – ieşind accidentat şi devenind incert pentru jocul de sâmbătă. „Am avut doar patru rezerve la Aninoasa, Darius Badea, Mihai Gheorghe, Ilie Ioniţă şi Cernat, în timp ce Puchea s-a accidentat, în repriza a doua, iar portarul Laurenţiu Dinu – cu probleme la degetele de la o mână, Tudorie şi Daniel Petre nu au putut intra deloc în teren. Primul joc nu este un pericol, dar când vor apărea şi suspendările, iar uzura meciurilor îşi va face simţită prezenţa, putem avea probleme cu alcătuirea primului unsprezece” – spune antrenorul Marian Ilie înainte de a primi vizita celor de la Slobozia.

Măldărăşanu are… exces de jucători

La polul opus, Astra 2 are, pentru retur, un lot de peste 22 de jucători, în funcţie şi de ce va „pica” de la prima echipă, Romario Moise, Valentin Gheorghe şi Mădălin Răileanu făcând pregătire preponderent sub comanda lui Marius Măldărăşanu. În plus, este posibil, la unele meciuri, să apară jucători precum Balaure, Ricardo Alves, Dandea, astfel că Astra 2 poate face, oricând… „două echipe”, sensibil egale valoric, de la „satelitul” campioanei en-titre aşteptându-se o creştere valorică, tinerii jucători ai Astrei (care foloseşte jucători născuţi între anii 1996 şi 2000) având şansa de a confirma la acest eşalon şi a „prinde”, din sezonul viitor, mai multe prezenţe în primul eşalon naţional. „Am avut parte de o pregătire bună, dacă ne raportăm la problemele climaterice. Ne-am respectat programul de antrenamente, am avut meciuri amicale suficiente, de bună calitate, am efectuat şi o săptămână de cantonament centralizat, cu un lot stabil, avem motive să aşteptăm cu încredere returul în care, 100%, eu îmi propun să facem mai multe puncte decât în prima parte a sezonului” – declară tânărul tehnician de la Astra 2.