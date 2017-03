Antrenorul echipei FC Botoşani, Leo Grozavu, şi-a anunţat demisia miercuri dimineaţă, în urma incidentului de la Giurgiu, când l-a lovit pe jucătorul Cătălin Golofca. „Îmi pare rău că am ţinut prima pagină a ziarelor. Vreau să-mi cer scuze public. În viaţă trebuie să ne asumăm faptele. Vreau să le mulţumesc celor care au fost alături de mine. Au fost şi foarte mulţi care m-au pus la zid, au ridicat piatra şi nu ştiu dacă toţi au un comportament imaculat. Toate lucrurile astea mă vor face mai puternic. Am încercat să judec şi să văd care e cea mai bună decizie. Îmi prezint public demisia. Este un gest de onoare pe care îl fac. Am considerat că este normal să fac acest gest, m-am gândit foarte bine, nu vreau să afectez imaginea clubului. Caracterul este mai important decât prejudiciile pe plan financiar”, a declarat Leo Grozavu.

Tehnicianul formaţiei botoşănene şi-a cerut oficial scuze şi a precizat că urmează să comunice decizia de a-şi da demisia atât jucătorilor, cât şi conducătorilor clubului: „Ieri dimineaţă (n.r. – marţi dimineaţă) mi-am cerut scuze în faţa lotului şi staff-ului tehnic. Îmi cer scuze tuturor antrenorilor din România cărora le-am creat un prejudiciu de imagine. Regret enorm acest eveniment negativ. Voi prezenta conducerii clubului şi jucătorilor decizia de a demisiona.“