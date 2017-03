Luiza Rădulescu Pintilie

Primăvara intră pe poarta Muzeului Pietrei din Sângeru în cea mai plină de înţelesuri dintre întruchipări: iubirea. Şi, poate, în cea mai frumoasă dintre zilele anului: 8 Martie. În acea zi, la orele amiezii, ineditul muzeu donat publicului de poetul şi jurnalistul Lucian Avramescu va găzdui un spectacol de muzică şi poezie dedicat Zilei Femeii. Şi ce alt nume ar fi putut purta un asemenea eveniment – la care intrarea este liberă – decât cel al versurilor semnate de cunoscutul poet – „Bună seara, iubito!”, devenite cântec pe notele compozitorului Adrian Enescu şi în interpretarea Loredanei Groza, dar şi poveste de iubire trăită de generaţii de îndrăgostiţi?! Şi ce alăturare ar fi putut să fie mai fericită decât aceea a cuvintelor, a pietrei şi a iubirii ?

Cândva, cineva spunea că ”dacă am fi pietre nu am avea nevoie de cuvinte. Aşa cum, dacă am fi picături de ploaie, nu am avea nevoie de lacrimi. Dar suntem oameni şi avem nevoie de dragoste oricât de departe ar fi ea şi oricât de greu ne-ar fi să ajungem la ea”.

La Sângeru, la început de primăvară, de Ziua Femeii, vorbele acestea înţelepte se rescriu cumva. Pietrele din curtea muzeului – strânse de poetul Lucian Avramescu de la cioplitori ţărani – vor vorbi celor care vor şti să le asculte, să le audă şi să le înţeleagă, iar altele vor lua chip, chiar în acea zi, sub dalta unui artist popular. Tăcerii vorbitoare a pietrelor li se va alătura, într-un moment literar-artistic, cuvinte devenite vers şi cântec- în rostirea poetului Lucian Avramescu, a actriţei Adina Popescu (într-un remember emoţionant dedicat compozitorului Adrian Enescu), a interpretei Silvia Dumitrescu, dar şi a unor elevi de la şcolile din Sângeru şi Apostolache, ale căror gânduri-urare vor fi adresate mamei. Iar tuşele grafice ale premiatului caricaturist Marian Avramescu vor completa un portret al unei întâlniri-sărbătoare, sub bolţi de piatră, şi sub un colţ de cer ce se va umple, în curând, de mireasma zarzărilor înfloriţi.