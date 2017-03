Cu ocazia Mărțișorului și a Zilei Internaționale a Femeii, Muzeul Ceasului ,,Nicolae Simache a vernisat, acum două zile, expoziția temporară ,,Ceasuri și flori” .

Expoziția este structurată pe două componente și anume : o emisiune de mărci poștale formată din două părți denumită ,,Ceasul florilor “, realizată de Romfilatelia în colaborare cu Muzeul Ceasului în anul 2013, și ceasuri cu decor floral.

Într-o interesantă abordare tematică, emisiunea de mărci poștale asociază imagini de ceasuri cu flori care se descoperă privirii, luminii, naturii și oamenilor la ore diferite. Pe fiecare marcă poștală se regăsesc imaginea, numele florii (macul roșu de câmp, cicoarea, luceafărul, floarea-soarelui, stejărelul etc) și orele la care acestea se deschid, în asociere cu imaginea ceasurilor (de șemineu, de buzunar, de masă, miniaturale etc).

Decorația florală des întâlnită atât la ceasurile de buzunar, cât și la ceasurile de interior este ilustrată prin etalarea unor piese de orologerie deosebite, unele dintre ele noi achiziții sau care nu au mai fost expuse, valoroase atât din punct de vedere artistic, cât și din punct de vedere tehnic (ceasuri de buzunar elvețiene și englezești din secolul XIX, ceasuri de masă Victoria, ceas de masă stil Art Nouveau din porțelan de Rosenburg etc). Piesa de referință, a cărei temă ar putea fi considerată un subtitlu al expoziției, este ceasul de masă semnat A.D. Mougin – Paris, pe a cărui carcasă este reprezentată compoziția ,,Flori de primăvară”. Expoziția temporară ,,Ceasuri și flori” este deschisă publicului vizitator până în data de 7 aprilie 2017, în intervalul orar 9-17.