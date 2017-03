Piaţa gazelor se va liberaliza complet de la 1 aprilie, ceea ce înseamnă între altele şi o creştere cu 5-6% a preţurilor la consumatorii casnici, a declarat ieri Niculae Havrileţ, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE).

Conform Ordonanţei de Urgenţă 64 din 2016, care este în dezbatere în Parlament, începe procedura de liberalizare totală a pieţei de gaze naturale din România, cu referire exactă către piaţă casnică. Astfel că de la 1 aprilie „nu va mai exista un preţ reglementat pentru producţia de gaze şi vor rămâne reglementate doar celelalte elemente ale preţului final: tarifele de reţea, de furnizare şi elementele care sunt considerate monopol natural”, a afirmat Niculae Havrileţ. El a participat la o conferinţă pe teme energetice organizată de Energy-Center.ro

Oficialul a detaliat că măsura va duce la o majorare între 5 şi 6% a preţurilor actuale pentru populaţie sau, concret, cu 3-4 lei per gospodărie. „În previziunea noastră, considerăm o creştere de câţiva lei pe MWh, adică o creştere între 5% şi 6% pe mia de metri cubi”.

Preşedintele ANRE a subliniat însă că populaţia va fi în continuare protejată în faţa unor fluctuaţii majore a preţurilor pe piaţa liberă. „Achiziţia gazelor pentru populaţie se va face pentru un an, este aşa-numitul an gazier, pentru o perioadă de iarnă, respectiv octombrie-aprilie. Practic, furnizorii care sunt ataşaţi acestei pieţe vor cumpăra gaze la preţul de acum pentru un an întreg”, a menţionat Havrileţ.