Asemenea colegelor de eşalon superior, de la Liga A Prahova, şi formaţiile de Superliga B au disputat, în weekend, ultimele partide de verificare înaintea debutului în returul de campionat, care se va produce sâmbătă, 4 martie. Liderul Real Rio Cocoşeşti (foto), Intersport Filipeştii de Târg şi Brădetul Ştefeşti au oferit câteva meciuri spectaculoase, cu goluri multe şi răsturnări de situaţie. Mai jos, vă prezentăm principalele coordonate ale jocurilor amicale disputate în judeţ.

• Muntenii Câmpina – Intersport Filipeşti de Târg 3-3

Au marcat: A. Burchi (pen.), A. Dobre, R. Ganea / I. Burchi II (pen.), D. Răducanu, A. Năstase.

Muntenii Câmpina: V. Popa – S. Chivu, Gorgan, Bărbulescu, Dima – A. Grigore, Viuleţ, A. Burchi, Dobre – Nedelcu, D. Căpăţână. Au mai jucat: R. Ganea, Matache. Antrenor: Gabriel Tismănaru.

Intersport Filipeştii de Târg: C. Pavel – I. Butufei, G. Matei, M. Vlad, Ioniţă – Şt. Nenciu, I. Burchi I, I. Burchi II, A. Ştefan – C. Gheorghe, A. Modrişan. Au mai jucat: C. Tuţică, M. Androne, A. Năstase, D. Frusinoiu, M. Oprea, R. Modrişan, D. Răducanu, S. Lazăr. Antrenor: Ion Burchi.

• Brădetul Ştefeşti – Real Rio

Cocoşeşti 2-4

Golurile învingătorilor au fost marcate de: I. Cojanu (2), Bădic, Dogaru.

Real Rio Cocoşeşti: C. Ene – Dobre, M. Ene, Al. Dumitru, Neagu – Toma, Moise, Dogaru, Nicolescu – I. Cojanu, Bădic. Au mai jucat: Simion, A. Lupu, Stroe. Antrenor: Dorel Popa.

• CS Brazi Negoieşti – Rapid

Ibrianu 6-3

Au marcat: L. Dăncilă (2), L. Moraru (2), D. Negoiţă, L. Dincă / C. Anton (3).

• Viitorul Puchenii Mari – AS

Gherghiţa 6-5

Golurile învingătorilor au fost marcate de: P. Hurezeanu (3), C. Gheorghe (2), D. Ioniţă.

• ACS Ariceştii Rahtivani – AS

Târgşorul Vechi Stănceşti 1-2

• CS Şirna Tăriceni – AS Târgşorul Vechi Stănceşti 1-9

• CS Brazi II – CS Brazi Popeşti 4-4

• Muntenia Blejoi – Tineretul

Berceni 5-2

• CS Valea Doftanei – Unirea

Braniştea (Liga A Galaţi) 2-3

• Tineretul Berceni – AS Târgşorul Vechi Stănceşti 1-4