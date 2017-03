Nicoleta Dumitrescu

Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei producătorilor agricoli de cereale şi plante tehnice din Prahova, organizată ieri în localitatea Bucov, a fost un bun prilej pentru fermierii din judeţ de a afla o serie de informaţii, mai mult decât necesare, pentru activitatea lor. Iar datele au fost cu atât mai importante, cu cât cele mai multe dintre ele au făcut obiectul unor studii de caz şi au fost prezentate de către preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), ing. Laurenţiu Baciu (în foto dreapta, alături de ing. Adrian Mocanu – preşedintele fermierilor din judeţ). În context, dând o serie de exemple potrivit cărora problemele cu care se confruntă sectorul agricol se pot rezolva dacă, în loc de competiţie între agricultori, ar exista asociere, preşedintele LAPAR i-a îndemnat pe fermierii prahoveni să fie mai vocali, pentru că, doar sesizând anumite disfuncţionalităţi se vor putea mişca unele lucruri care, în momentul de faţă, nu sunt în regulă.

Asociaţia producătorilor agricoli de cereale şi plante tehnice Prahova – care reuneşte 82 de fermieri asociaţi – a organizat ieri, la Bucov, Adunarea Generală, prilej cu care a fost analizată activitatea pe anul trecut şi s-au luat în discuţie o serie de propuneri, pentru 2017, care să-i ajute în activitatea de zi cu zi. Constituită în urmă cu 16 ani, aceasta este una dintre cele şapte asociaţii cu statut de membru fondator al Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) – care, prin hotărâre judecătorească, are recunoaşterea ca “organism al fermierilor români din sectorul cerealelor”, fiind singurul, de la nivel naţional, cu această calitate. De aici şi prezenţa, ieri, în Prahova, la adunarea menţionată, a preşedintelui LAPAR, ing. Laurenţiu Baciu. Încă de la începutul intervenţiei sale, acesta şi-a exprimat regretul că, din păcate, fermierii nu sunt atât de uniţi pe cât ar trebui. “ În ultima perioadă, aţi observat că am reuşit să obţinem o serie de facilităţi pentru noi, ceea ce înseamnă rezolvarea unor probleme care să ne facă viaţa mai uşoară, nouă, fermierilor. Ceea ce vă rog însă este să fiţi alături de noi, să fiţi mai deschişi la informaţie. Şi spun asta deoarece nu înţeleg cum un fermier, care are în proprietate 500 de hectare de teren, nu a reuşit să-şi facă timp să aibă acces şi la tehologia informatică, prin crearea unei adrese de e-mail, prin intermediul căreia să primească informaţii care să-i fie lui de folos. Nu e pierdere de timp, într-o zi, să zicem, dacă preţ de 10 minute staţi să citiţi toate datele primite de la asociaţie care sunt, de fapt, informaţii în legătură cu noutăţile şi legislaţia în domeniu. Prin acest intermediu veţi găsi ceea ce vă interesează. Adevărul este că am văzut un oarecare dezinteres în ceea ce priveşte modalitatea de a intra în posesia unor informaţii. Problema este că, dacă nu sunteţi informaţi, tot dumneavoastră pierdeţi. Trebuie să mai ştiţi ceva, şi vă spun asta din propria experienţă: nimeni, în afară de dumneavoastră, nu vă poate rezolva problemele cu care vă confruntaţi. Dacă lăsaţi pe altcineva în locul dumneavoastră, puteţi să aşteptaţi mult şi bine”, a declarat Laurenţiu Baciu. În acest context, plecând de la o serie de experienţe proprii de care a avut parte, acesta i-a îndemnat pe fermierii prahoveni să fie “mai vocali”, încurajându-i să facă publice neregulile de care s-au lovit atunci când au dorit să-şi dezvolte afacerile. “ Îi putem convinge pe cei care nu sunt atât de pregătiţi în luarea unor decizii, care sunt problemele fermierilor, care este realitatea din teren. Şi vă dau doar exemplul în lupta dusă cu cei de la APIA, care se transformaseră într-un achizitor de maculatură, obligând fermierii să umple portbagajele maşinilor cu hârtii, când venea vorba de documentele necesare pentru plata unor subvenţii”, a mai menţionat preşedintele LAPAR. În opinia acestuia, şi în privinţa acordării subvenţiilor ar mai fi nevoie de o serie de modificări, în contextul în care, afirmă acesta, “unii au beneficiat de fonduri în mod nemeritat, fără să facă nimic”, în timp ce alţii nu s-au încadrat la plată din cauza faptului că solul din suprafaţa deţinută era de o calitate mai slabă. Pe de altă parte, acesta le-a mai recomandat fermierilor prahoveni “să nu se mai lase prostiţi de cei care vin cu tot felul de idei performante”. “ Cineva care a muncit, pe nu mai ştiu unde, prin străinătate, venise cu ideea genială de a planta nuci. Mulţi l-au crezut, însă, nu şi-au pus problema de ce nu este rentabil nucul la noi în ţară. Depinde de climă, de teren. Şi-apoi, dacă plantezi acum nuci, când să mai facă şi producţie? Ba, alţii, au venit cu ideea cartofilor cu pulpă roz, că vindecă nu ştiu ce boală. Unii pică în plasă din cauza faptului că nu sunt informaţi. Deci, vă sugerez să fiţi mai informaţi şi să vă implicaţi, mai ales cei tineri, şi să nu-i lăsaţi doar pe cei cu părul alb. Din păcate, fermierii concurează între ei în loc să se asocieze. Dacă s-ar asocia, altul ar fi şi profitul când vine vorba de comercializarea cerealelor”, a mai declarat Laurenţiu Baciu. Întrebat de ce, în România, inclusiv în pieţe nu mai există legume româneşti, provenite din seminţe româneşti, acesta ne-a răspuns:”România are un mare potenţial productiv. Partea proastă este că tot statul ne-a adus în situaţia aceasta, de a nu mai fi produse româneşti, prin înlesnirea unor condiţii privilegiate pentru marile lanţuri de magazine care aduc marfa din terţe ţări. Marfă care nu e de cea mai bună calitate, ci la preţuri mai avantajoase pentru astfel de magazine. Este adevărat, s-a venit cu legea care obligă hipermarketurile să comercializeze 51% produse româneşti. Însă, cum se întâmplă în România, când se începe un lucru şi nu se duce până la capăt, şi în acest caz s-a constatat că lipseau normele de aplicare şi se mai identifică tot felul de chichiţe. Am primit asigurări însă că, până la 1 aprilie anul acesta, acest act normativ va intra în vigoare. Pe de altă parte, nu mai sunt seminţe româneşti pentru că s-a distrus cercetarea de la noi din ţară şi unii, din cauza lipsei de experienţă, au fost păcăliţi de ambalajele frumos colorate ale plicurilor cu seminţe din străinătate. Astfel, s-a ajuns la situaţia în care România a devenit importator de seminţe al unor legume care nu sunt adaptate la condiţiile solului şi climei. Noi avem o tradiţie în ceea ce priveşte legumele cu gust şi miros, în comparaţie cu cele din străinătate. Acum, din păcate, acestea se vând la «magazinele» amenajate ad-hoc pe la margini de şanţuri. Situaţia aceasta se poate schimba numai dacă şi cei de la conducerea centrală vor dori acest lucru. Tocmai de aceea i-am şi încurajat pe fermierii prahoveni să fie mai vocali. Dacă nu te agiţi, nu rezolvi nimic!”.