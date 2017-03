Marcel Marin, Bogdan Chitic

Primele două eşaloane judeţene, Liga A Prahova şi Superliga B, s-au reluat la finalul săptămânii trecute, cu meciurile primei etape din retur. În schimb, formaţiile din cea de-a treia divizie mai au pauză până pe 18 martie, astfel încât au continuat seria jocurilor de verificare, în judeţ. CS Brazi Negoieşti, AS Muntenii Câmpina, AS Strejnic sau Muntenia Blejoi au oferit partide spectaculoase în weekend, ale căror rezultate înregistrate vi le prezentăm în această ediţie.

CS Brazi Negoieşti – Petrolul 95 Ploieşti 10-4

Liderul Ligii B, seria Sud, CS Brazi Negoieşti, merge din victorie în victorie în jocurile amicale din intersezon. După ce a făcut câteva victime din Liga A Prahova, ca CS Măneşti Coada Izvorului, Unirea Cocorăştii Colţ sau Avântul Măneciu, formaţia antrenată de Nicolae Scarlat a învins clar, scor 10-4, pe Petrolul 95, echipă ce a aliniat câţiva jucători cunoscuţi, precum Costin Ene, Aurel Stan, Mircea Brânzei, Nicolae Iacob, Iulian Savu, Daniel Panait sau Edi Pârvu.

Au marcat: Leonard Dăncilă (4), Lucian Dăncilă (2), Cosmin Scarlat, Augustin Stavarache, Daniel Negoiţă, Laurenţiu Mihai / Alexandru Popescu, Aurel Stan, Alin Gheorghe, Costin Ene.

CS Brazi Negoieşti: Ciobanu – A. Stavarache, D. Negoiţă, E. Dincă, L. Moraru – L. Mihai, L. Dincă, Bârsan, Lucian Dăncilă – C. Scarlat, Leonard Dăncilă. Au mai jucat: Mircescu – S. Negoiţă, V. Toma. Antrenor: Nicolae Scarlat.

AS Strejnic – CS Brazi Negoieşti 4-5

Pentru învingători, au înscris: Lucian Moraru (3), Daniel Negoiţă, Laurenţiu Mihai.

Muntenia Blejoi – CS Blejoi (juniori A) 9-5

Pentru învingători, au înscris: Vladimir Nica (4), Ciprian Dinu, Adrian Ioniţă, Marian Buterez, Cătălin Mihalache, Ioan Andrei.

Muntenia Blejoi: C. Stroe – Stănescu, Buterez, Bojoagă, C. Dinu – Mihalache, A. Ioniţă, I. Andrei, D. Neagu – Enache, V. Nica. Au mai jucat: Pană – Calotă, Avram. Antrenor: Constantin Ioniţă.

Alte rezultate din partide amicale:

Muntenii Câmpina – CSM Câmpina (juniori A) 4-4

CS Brazi II – Unirea Bărcăneşti 7-0

AS Târgşorul Vechi Stănceşti – CS Brazi Popeşti 2-1

AS Gorgota – Viitorul Predeşti 2-2

Viitorul Ţipăreşti – AS Gorgota 3-4

Tineretul Balta Doamnei – AS Potigrafu 2-3

Astra (juniori A) – AS Potigrafu 3-2

Petrolul Ploieşti (juniori C) – Astra (juniori C) 4-1

CSO Slănic – CS Şirna Tăriceni 10-0

CSO Slănic – Progresul Aluniş 3-4