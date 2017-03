Marcel Marin, Bogdan Chitic

Una dintre echipele abonate la podiumul Ligii A Prahova, în ultimii ani, CS Blejoi, nu se dezminte nici în acest sezon, în care presiunea exercitată asupra liderului Petrolul a fost una constantă şi, totodată, benefică pe toată durata primei părţi a campionatului. Cele două formaţii au alternat la conducerea ierarhiei, iar, cu o zi înaintea startului returului în Liga A Prahova, au acelaşi număr de puncte – 37, departajarea făcându-se doar la diferenţă de un gol, prin prisma golaverajului. După o calificare obţinută în condiţii grele, în sferturile Cupei României, scor 1-0, în dauna echipei AS Măgura Trestioara, „principalul” blejoienilor, Răzvan Vlad, ne-a povestit despre perioada din iarnă şi despre obiectivele din a doua jumătate a sezonului competiţional.



– Sunteţi mulţumit de felul în care au răspuns băieţii în perioada de pregătire?

– După cum ştiţi, vorbim despre o perioadă care nu este pe placul fotbaliştilor, un ciclu dificil de antrenamente în care jucătorii se pregătesc mai mult fizic. În iarnă, am optat pentru un cantonament centralizat, în localitate, iar, referitor la băieţi, sunt mulţumit de modul cum s-au prezentat la antrenamente, inclusiv la acest stagiu.

– În iarnă, aţi pierdut un singur jucător. Cum apreciaţi achiziţiile realizate în intersezon?

– Într-adevăr, l-am pierdut doar pe Gabriel Moruz, care şi-a exprimat dorinţa de a pleca la muncă, în Olanda. Era un jucător pe care m-am bazat, mai mult, din postura de rezervă, dar care a fost şi titular în unele partide, acesta având prezenţe, în trecut, şi la nivelul Ligii a III-a, la Urban Titu şi Chindia Târgovişte. Cu siguranţă ne va lipsi, întrucât, de fiecare dată când a intrat pe teren, s-a achitat de sarcini, într-un colectiv bun, unit, care a dat dovadă de caracter. În ceea ce-i priveşte pe cei trei nou-veniţi, Alexandru Manea, Sebastian Petre şi Marius Anghel, aş vrea să vorbesc puţin despre ultimul dintre ei. În sezonul trecut, nu putea să reziste pe teren mai mult de 30 de minute, dar, cu o bună pregătire fizică în pauzele competiţionale, a avut, ulterior, o cu totul altă exprimare. În vară, a ales să plece în străinătate, după care a revenit, dar, având lotul deja făcut, l-am împrumutat la Boldeşti, în Liga a III-a, iar, acum, o vom lua de la început şi sperăm să confirme şi în campionat forma din meciurile amicale.

– Credeţi că atacantul Cosmin Lambru, golgheterul Ligii A Prahova, poate face pasul, în viitor, la o echipă din primele două eşaloane?

– În sezonul trecut, Lambru a făcut parte din lotul Petrolului la unele jocuri din Liga I, a şi debutat, a meritat şi aceasta nu doar datorită vârstei, ci şi a talentului său. Cu siguranţă are şanse mari să joace mai sus. După desfiinţarea vechiului Petrolul, Lambru a făcut cantonamentul din vară cu noi, a plecat 2-3 săptămâni în pregătiri cu ploieştenii, dar, cum cele două părţi nu s-au înţeles, a revenit la Blejoi. În acel moment, nu mă mai bazam pe el, dar a muncit şi şi-a câştigat locul în echipă, dând un randament excelent, dovadă şi cele 18 goluri înscrise în campionat. Păcat, însă, că nu putem lucra mai mult cu el, Lambru exprimându-şi dorinţa de a se antrena suplimentar.

– Cum vedeţi prezenţa Petrolului la acest nivel şi, implicit, duelul de la distanţă cu Octavian Grigore, cunoscând faptul că aţi colaborat la mai multe echipe?

– Venirea Petrolului în Liga A Prahova a adus, fără îndoială, o altă „culoare” întrecerii. Au fost jocuri mai interesante, cu miză, toată lumea dorind să învingă echipa fanion a judeţului. Din punctul meu de vedere, Petrolul este echipa care ar trebui să promoveze, locul ei nu este la acest nivel, ci în Liga I, cu stadionul plin, cu suporterii care se implică, efectiv, în viaţa echipei. În ceea ce-l priveşte pe prietenul Octavian Grigore, suntem adversari în situaţia de faţă, dar, lucrând împreună, tot timpul am avut de învăţat şi aprofundat. După prima întâlnire din acest sezon, are 1-0 la jocuri directe, nu o iau ca pe un duel, întrucât nu vreau să demonstrez ceva anume. Mi-aş dori să mai colaborăm şi pe viitor, deoarece este un antrenor foarte bun şi un om de calitate.

– În eventualitatea terminării campionatului pe prima poziţie şi a câştigării „barajului”, aţi avea posibilitatea să activaţi la Liga a III-a?

– Ca antrenor, este normal să îţi doreşti să atingi un nivel superior. Până acum, cel puţin, ne-am încadrat în obiectiv, încheind ultimele două campionate pe poziţia secundă. Mai mult decât să-i antrenez pe băieţi şi să fac echipa să joace, nu pot! Când toate condiţiile pentru eşalonul superior vor fi îndeplinite, mai mult ca sigur vom avea în obiectiv promovarea.