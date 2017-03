Bogdan Chitic

Printre disciplinele sportive practicate într-un cadru organizat, în ultimii ani, în Ploieşti, se numără şi sports chanbara (cunoscut şi ca „Spochan”), aparţinând familiei artelor marţiale. Inventat în urmă cu mai bine de 40 de ani, de către sensei Tetsundo Tanabe, sports chanbara este adesea confundat cu stilul kendo, ce înglobează esenţa artelor marţiale japoneze, dar este diferit de acesta datorită libertăţii de practicare, a stilului de luptă şi a multiplelor „arme” folosite, cum ar fi kodachi, choken, yari sau tanto.

În Ploieşti, l-am întâlnit pe antrenorul de arte marţiale Ionuţ Enache (39 ani), a cărui pasiune pentru această ramură sportivă, încă din copilărie, l-a făcut să descopere noi stiluri de luptă, între care şi sports chanbara, ce-i ocupă o bună parte din timp atât la CS Brazi, cât şi la Clubul Ronin Ryu, acesta din urmă întreţinând o colaborare cu CS Conpet Ploieşti.

„Practic sports chanbara de mai bine de 10 ani, asta după ce am început cu karate aikido, am trecut, ulterior, la ju-jitsu tradiţional, dar am făcut şi câţiva ani de box. La Clubul Ronin Ryu, am 40 de copii pe care-i pregătesc la fosta sală Voinţa, în parteneriat cu CS Conpet. În ultimii ani, aceştia au obţinut rezultate excelente la Campionatele Naţionale, dar şi la diferite competiţii desfăşurate în ţară sub egida Federaţiei Române de Chanbara, for recent înfiinţat”, ne-a declarat antrenorul Ionuţ Enache.

Clubul Ronin Ryu (în traducere liberă „calea samuraiului fără stăpân”) a câştigat, anul trecut, nu mai puţin de 90 de medalii din totalul de 250 puse la bătaie la Campionatul Naţional, la categoria 8-18 ani, şi oferă, în acest moment, trei sportivi la lotul naţional: Adelina Dohotaru (12 ani), Rareş Vlăsceanu (12 ani) şi Andrei Şologon (16 ani). Pentru luptătorii ploieşteni de arte marţiale vor urma, şi pe parcursul acestui an, câteva competiţii de anvergură, de la care se aşteaptă cucerirea de noi medalii şi, implicit, o şi mai bună promovare a acestei discipline sportive. Pe 3 aprilie, elevii lui Ionuţ Enache vor participa, la Bucureşti, în cadrul Campionatului Naţional, la proba de chanbara pe echipe, după care, pe 10 iunie, se vor alinia la startul Cupei Bucureştiului. În funcţie de rezultatele pe care le vor obţine la aceste două întreceri, şi alţi sportivi ploieşteni ar putea face joncţiunea cu lotul naţional de chanbara al României, care, pe data de 9 octombrie, va pleca la Roma (Italia), pentru participarea la Campionatul European.