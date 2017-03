Florin Tănăsescu

Pentru câte generații de elevi de la Școala gimnazială “Radu Tudoran” din comuna Blejoi a sunat clopoțelul de intrare la ore ? De câte ori, copiii aflați pe băncile școlii au auzit că acolo a învățat nimeni altul decât Radu Tudoran, cel care a scris “Toate pânzele sus”, romanul de care se leagă copilăria și adolescența atâtor și-atâtor elevi și adolescenți ? E greu de ținut o evidență, după cum , la fel de greu, este să enumeri, într-un colț de pagină de ziar, numele dascălilor care au sfințit, prin cuvintele de învățătură, această unitate şcolară. Din 1889, anul înființării instituției de învățământ prahovene și până-n ziua de azi, au trecut ani. Zeci de ani ! În fapt, peste un veac de când, după cum avea să amintească prof. Ramona Iovan – directorul şcolii, instituția a funcționat pe locul unui han vechi ,, iar băncile erau făcute din țăruși bătuţi în pământ și scânduri”. Astăzi, mulţumită Primăriei Blejoi – din partea căreia a fost prezent la eveniment viceprimarul Viorel Predescu – şcoala beneficiază de cele mai moderne dotări.

Ziua de luni, 6 martie 2017, a fost dedicată, în exclusivitate, marcării Zilei Școlii “Radu Tudoran”, acolo unde, de altfel, a învățat și scriitorul (născut pe data de 8 Martie 1910). În sala de sport din localitate s-au întrecut în driblinguri – la fotbal, și în aruncări de la semicercul de șapte metri – gazdele și elevii Școlii „I.A. Bassarabescu”, din Ploiești, sub privirile profesorului de sport Marian Vasilescu.

A urmat apoi programul artistic. “Toate pânzele sus !”, au spus, cu fâstâceala și emoțiile inerente vârstei, copiii de la clasa I B. Tot cu emoție, elevii din clasa a III-a ( învățătoare Roxana Procopiu) au realizat un montaj de poezii. Dar… “trădare trădare, dar s-o știm și noi!” Nu de alta, dar nu numai Radu Tudoran a fost în prim-planul evenimentului, ci și I.L. Caragiale, prin dramatizarea piesei de teatru “Five o’clock”, interpretată de trupa „Esperance”, sub îndrumarea prof. Adina Matache și Ramona Iovan. De asemenea, Grupa Mare A (educatoare Florica Stan) a recitat poezia “Primăvara”, de Vasile Alecsandri.

Atmosfera a fost încinsă, însă, de către profesoara de Educație muzicală, Ioana Berbec, prin interpretarea melodiilor “Anii de copilărie” şi „Prindeți Hora mare”. Totodată, emoţia a cuprins asistenţa – formată din părinţi, copii, invitaţi – în momentul intonării „Imnului Școlii” (text, Mihail Berbec), interpretat de corul “Muzicalii”. Nu-i vorbă, nu au lipsit din programul muzical prezentat în fața asistenței care a umplut până la refuz Sala de sport din Blejoi un program de melodii din repertoriul internațional, ales de către profesoara de engleză, Tania Chiagă.

La Școala gimnazială “Radu

Tudoran” din Blejoi sunt nume precum directoarea Ramona Iovan, profesorii Ioana Berbec, Tania Chiagă, Adina Matache, Lucian Vasilescu, Florica Stan, Sanda Dumitrașcu, Daniela Fazacaș, Marian Vasilescu, Roxana Procopiu și mulți, mulți alții. Adevărați apostoli ai neamului – chiar dacă pentru unii sună desuet această expresie – a căror pasiune înseamnă să-i pregătesacă pe elevii școlii pentru azi, pentru mâine, pentru viitor. Fiindcă, după cum spune și Geo Bogza – fratele lui Radu Tudoran – „ ca să fii om întreg, atâtea sunt necesare”.

Adică să ai ochi și priviri ațintite asupra copiilor, așa cum fac, zi de zi, dascălii menţionaţi.