Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a promis că va îmbunătăţi economia SUA cu locuri noi de muncă, dar un sector al acestei ramuri – turismul – are deja de suferit din cauza administraţiei Trump, potrivit unui lider în industrie, citat de CNN. Ordinul executiv anti-imigraţie dat de Trump în 27 ianuarie a dus la haos în aeroporturi şi a stârnit un val de proteste în SUA şi nu numai. Prin acest ordin, cetăţenii din şapte state, în principal musulmane, au primit interdicţie de a intra pe teritoriul american.

Cheapflights, un site de călătorii, a raportat o scădere de 30% în căutările de zboruri spre Statele Unite în weekendul în care a fost semnat ordinul, în comparaţie cu perioadele anterioare. Deşi a fost înregistrată o uşoară creştere cât timp ordinul a fost blocat, per total, pe luna ianuarie scăderea a stagnat la 14% faţă de aceeaşi perioadă din anii trecuţi.

Un operator al Intrepid Travel a raportat ”o scădere considerabilă” în rezervări la zboruri după 27 ianuarie. Directorul companiei, Leigh Barnes, a comunicat: ”În perioada 1 – 27 ianuarie, rezervările spre SUA erau cu 120% mai multe decât spre Australia şi 96% faţă de Regatul Unit. Totuşi, începând cu 27 ianuarie, ziua în care a fost anunţat ordinul, până pe 16 februarie, actualele rezervări spre SUA au scăzut cu 21% faţă de Australia şi 30% faţă de Regatul Unit”. CEO-ul site-ului Expedia, Dara Khosrowshahi, a comentat şi el pe marginea acestui subiect: ”Am văzut cu siguranţă efecte privind tranzacţionarea pe termen scurt. În weekendul în care a fost semnat ordinul executiv, am sesizat un efect negativ asupra tranzacţiei. Momentan, nu au mai fost înregistrate scăderi, ceea ce e bine…dar vom analiza cu atenţie situaţia”.

La nivel mondial, platforma ce oferă informaţii despre diverse călătorii – Skift a declarat că 2017 avea să fie oricum un an slab, din cauza puterii dolarului şi declinului lirei sterline. Editorul-şef al platformei, Jason Clampet, a povestit: „Oamenii au votat în primul rând cu portofelul. Dar dacă adaugi la asta confuzia generală asupra acţiunilor lui Trump, care împarte călătoriile de plăcere (oameni care merg unde doresc) şi călătoriile în scop profesional (care au de luat în considerare politici corporatiste), ar trebui să ne pregătim pentru o lovitură serioasă asupra turismului american”.

Nu doar turismul este afectat. Lideri de companii se tem de schimbările promise de Trump la sistemul actual de vize, iar o acţiune împotriva imigraţiei ar putea afecta productivitatea globală a forţei de muncă. Mai mulţi CEO ai unor companii americane majore, precum Starbucks, Google, GE, Goldman Sachs sau Ford au condamnat rapid ordinul, atunci când acesta a fost anunţat. În această săptămână, preşedintele american are în plan să dezvăluie un nou ordin de acest gen, iar potrivit CNN, potenţialii turiştii vor urmări cu atenţie mişcările lui Trump.