Foştii prim divizionari – majoritatea trecuţi prin tricoul galben-albastru al Petrolului – sunt la mare căutare în Liga A Prahova, multe dintre echipe „construindu-se” în jurul unor astfel de fotbalişti.

Primul eşalon judeţean are un ex-petrolist, Cosmin Lambru, jucător care a primit „botezul Ligii I”, anul trecut, pe finalul sezonului dezastruos al Petrolului, pe primul loc în ierarhia golgheterilor, jucătorul născut în 1998 alegând să joace la CS Blejoi „pe ultima sută de metri”, în vară, Petrolul putând să-şi reproşeze că l-a lăsat pe principalul marcator al întrecerii judeţene să plece la o echipă, totuşi, rivală în clasament, dovadă şi poziţiile actuale, unde cele două echipe sunt despărţite doar de golaveraj. Lambru a dat 18 goluri, cu 4 mai multe decât colegul său, Cristian Vasile, dar şi de Andrei Ciobanu, golgheterul ultimelor ediţii de campionat, care a avut un tur de campionat sub aşteptări, ca şi CS Păuleşti – campioana en-titre, care nu avea cum să nu acuze „promovarea degeaba” realizată în vara trecută.

Nume importante pe lista marcatorilor

Pentru că vorbeam despre foşti prim-divizionari, cel puţin doi jucători nou apăruţi la acest nivel, de „amatori” au crescut considerabil cota primului eşalon, Claudiu Tudor ( 31 de ani, 49 de meciuri în primul eşalon) şi Georgian Păun (31 de ani, 100 de meciuri oficiale la nivel înalt, inclusiv în cupele europene) – fotbalişti convinşi să se alăture noului proiect „Petrolul 52” fiind jucători care puteau, lejer, să-şi continue cariera la nivel superior.

Alţi foşti divizionari A apăruţi pe lista marcatorilor, în turul Ligii A sunt Jean Prunescu (fost la Gloria Buzău), Laurenţiu Costache (antrenor la Astra 2 şi jucător la Ceptura), Laurenţiu Dumitru, Florin Pancovici, Vali Iordache sau Ionuţ Neagu. Lipsesc veteranii Daniel Chiriţă (Petrolul), Ciprian Pura (antrenor-jucător la Ceptura) şi Marius Irimescu (CS Cornu), dar, sigur nu este exclus ca aceştia să apară în retur în acest clasament.

Printre fotbaliştii care îşi „consumă” finalul carierei, urmând-uşi pasiunea nebună pentru fotbal, prin eşalonul judeţean se află şi foşti jucători de futsal, la cel mai înalt nivel, campioni ai României, în trecut şi chiar cu prezenţe în Naţionala de fotbal în sală,precum Marian Bălan şi „Bebe” Bunea, alţi „internaţionali” din eşalonul judeţean, fiind Cristian Dumitrache (Ceptura) şi Decebal Nae (Petrolul, transferat la CS Păuleşti), care fac parte din… Naţionla Artiştilor!

Pe lista jucătorilor care apar între marcatorii din judeţ se află şi doi portari (!) Sebastian Stănulescu (pentru Brebu) şi Stroescu (în tricoul celor de la Cornu) marcând câte un gol în prima parte a sezonului, din postura de goalkeperi. A încercat şi Tibi Ionescu la Tufeni, acesta din urmă părăsind poarta, la un moment dat, pentru a juca în câmp, din cauza unei accidentări la mână!

Iar „tabloul” marcatorilor din Liga A nu putea fi „închis” fără perechile de fraţi, care joacă şi dau goluri improtante pentru echipele lor, precum fraţii Stoian (la Avântul Măneciu), Kiru (Unirea Cocorăştii Colţ), Oprea (Tricolorul), Badea (CS Blejoi), Stanciu (Văleni), un fapt inedit fiind şi acela că, în tur, un jucător, altfel „respectabil”, cu prezenţe la eşaloanele superioare şi antrenor la centrul de Copii şi Juniori al Astrei – Marius Matei, apare cu două… autogoluri în treptul său, în tricoul „lanternei” campionatului, echipa din Cocorăştii Colţ.

Iată „tabloul” complet al marcatorilor din Liga A Prahova

1. Lambru Cosmin Daniel (CS Blejoi) – 18 goluri

2. Vasile Cristian (CS Blejoi), Ciobanu Andrei Dan (CS Păuleşti) – 14 goluri

3. Huza Radu Ştefan (CSO Plopeni), Vișan Marius Florian (AFC Băneşti-Urleta), Cruceru Lucian Gabriel (CSO Teleajenul Vălenii de Munte), Petrescu Marian Alexandru (AFC Băneşti-Urleta) – 10 goluri

4. Mihai Gheorghe Marius (CS Păuleşti), Ivan Sergiu Ionel (CS Măneşti 2013 Coada Izvorului), Dumitru Bogdan Gabriel (AFC Brebu) – 9 goluri

5. Băcioiu George Andrei (CS Cornu), Vintilă Adrian Mihai (AS Petrolul 52 Ploieşti) – 8 goluri

6. Stăncescu Adrian (AFC Băneşti-Urleta), Toader Petrică (CSO Tricolorul Breaza), Dudulescu Alexandru Georgian (Petrolul Băicoi) – 7 goluri

7. Dumitrescu Ilie Alexandru (AS Petrolul 52 Ploieşti), Neagu Alexandru (Avântul Măneciu) , Tudor Claudiu Ionuţ (AS Petrolul 52), Micloiu Cătălin Dănuţ (CS Ceptura), Popescu Nicolae Daniel (CS Ceptura), Bobeică Alexandru (AFC Brebu), Nae Decebal Gabriel (AS Petrolul 52), Tudorache Ionuţ Alexandru (CS Ceptura) – 6 goluri

8. Şovăială Iustin Dumitru (CS Cornu), Copilu Nicuşor Ciprian (CSO Plopeni) Cîrstocea Mihail Gabriel (Avântul Măneciu) , Anghel Marius (CS Măneşti 2013 Coada Izvorului), Costache Dumitru Laurenţiu (CS Ceptura), Ivan Mircea George (CS Blejoi), Gheorghe Dragoş (AS Petrolul 52), Gavrilă Cristian Alberto (CS Cornu), Dumitru Nicolae (Unirea Cocorăştii Colţ) –

5 goluri

9. Dumitru Claudiu Irinel (CS Blejoi), Ilioiu Bogdan Gabriel (AFC Băneşti-Urleta), Stoian Adrian Cosmin (Avântul Măneciu), Stoian Ştefan Daniel (Avântul Măneciu), Tănase Ionuţ (CSO Teleajenul Vălenii de Munte), Procopianu Ionuţ Georgian (CS Măneşti 2013 Coada Izvorului), Dorişor Florin (Petrolul Băicoi), Sîrbu Mihai (CSO Teleajenul Văleni), Kiru Alexandru Valentin (Unirea Cocorăştii Colţ), Braşoveanu Ionuţ Gabriel (AS Tufeni), Jipa Michel Cătălin (AS Petrolul 52), Ilie Adrian Mihail (Petrolul Băicoi) – 4 goluri

10. Bunea Valentin (AFC Brebu), Puiuleţ Andrei (CSO Plopeni), Rob Cosmin Valeriu (Unirea Urlaţi), Bălan Cristian Marian (CSO Plopeni), Borş Alexandru Ştefan (Avântul Măneciu), Ruptureanu Laurenţiu Cătălin (CS Blejoi), Arnăutu Cristian George (CS Păuleşti), Isacov Marian (AS Tufeni), Cernea Gheorghe Liviu (CSO Teleajenul Văleni), Vasile Alexandru-Georgian (CSO Plopeni), Toader Sergiu Mihai (CSO Teleajenul Văleni), Gheorghe Iosif (CS Cornu), Beznea Catrinel (CSO Teleajenul Vălenii de Munte), Dumitrache Cristian (CS Ceptura), Kiru Codrin Marius (Unirea Cocorăştii Colţ), Vlad Cătălin (CSO Plopeni), Oprea Vivian George (CSO Tricolorul Breaza), Pantilimonescu Constantin (AFC Băneşti-Urleta), Păun Georgian (AS Petrolul 52), Prunescu Jean (AS Petrolul 52), Butufei Vladimir Angelin (AS Petrolul 52), Ion Mihai Alexandru (CS Păuleşti) – 3 goluri

11 Oprea Vivian Ionuţ (CSO Tricolorul Breaza), Stoica Ion Romică (Unirea Cocorăştii Colţ), Bărbuceanu Andrei Georgian (Unirea Urlaţi), Lungu Alexandru (CSO Teleajenul Văleni), Niţescu Tiberiu George (AS Petrolul 52), Oae Vasile Adrian (AS Tufeni), Roșu Andrei Florentin (AFC Băneşti), Ştefan Ionuţ Alexandru (AS Tufeni), Bălan Doru Florin (Unirea Cocorăştii Colţ), Herea Ionut (CS Cornu), Vişan Mădălin Gabriel (AS Tufeni), Popa Alexandru Constantin (AFC Băneşti), Filip Ionuț (CS Blejoi), Bărăgan Gheorghe (CS Păuleşti), Badea Vlăduţ Cristian (CS Blejoi), Grigore Mihail Dumitru (CSO Teleajenul Văleni), Lăţea Giorgian Gabriel (CS Măneşti 2013), Sîrbu Dragoș-Nicolae (Avântul Măneciu), Simion Marius Daniel (CS Cornu), Anghel Cristian Bogdan (AS Tufeni), Bălănică Dumitru Alin (AS Tufeni) Codreanu Ionuț Daniel (Petrolul Băicoi), Comnoiu Cătălin (AS Tufeni Băicoi), Iordache Valentin Roberto (CS Blejoi), Zamfir Gabriel Alexandru (CS Cornu) Ionescu Florin Alexandru (Unirea Cocorăştii Colţ), Moruz George Valentin (CS Blejoi), Țînțaru Nicolae Narcis (CS Păuleşti), Stanca Ștefan Daniel (CS Blejoi) Gavriloiu Ricardo (Unirea Urlaţi), Petre Marian Sebastian (AS Petrolul 52), Pancovici Florin Daniel (AFC Brebu), Dumitru Laurentiu Alexandru (CS Păuleşti), Alexe Anghel Rareş (AFC Băneşti) , Rusu Nicusor Andrei (Petrolul Băicoi), Pîrvu Alin Ştefan (AFC Brebu), Neagu Ionuţ (CS Păuleşti) – 2 goluri

12. Vancea Ştefăniţă (CSO Tricolorul Breaza), Vlaicu Andrei Roberto (CSO Tricolorul), Năftănăilă Alexandru Gabriel (CSO Tricolorul), Momai Georgian Adelin (CSO Teleajenul Vălenii de Munte), Brebenel Constantin Adrian (AS Tufeni), Badea Florin Bogdanel (CS Blejoi), Năstăsia Marian Răzvan (CS Măneşti 2013 Coada Izvorului), Neacşu George Laurenţiu (Unirea Urlaţi), Pîrvan Ionuț Dragoş (CS Cornu), Oprea Marius Alexandru (CS Cornu), Puchea Alexandru (Petrolistul Boldeşti, a marcat pentru Petrolul), Radu Georgel (AFC Băneşti-Urleta), Miroiu Constantin (Avântul Măneciu), Pripu Florin (CS Păuleşti), Rădulescu Ştefan (CSO Teleajenul Vălenii), Lazăr Cornel-Ciprian (CS Ceptura), Stănulescu Sebastian Nicolae (AFC Brebu), Lungu Robert Paul (CSO Plopeni), Nichifor Marian (AFC Băneşti), Mihai Cristian Alexandru (CS Păuleşti), Teodorescu Bogdan Mihai (CS Cornu), Catană Răzvan (AS Petrolul 52), Zaibert Iulian (AFC Brebu), Dogaru Răzvan (CS Păuleşti), Neagu Alexandru Ştefan (CSO Tricolorul), Durlea Giorgian Cristian (CS Măneşti 2013), Jinga Alexandru Cătălin (CS Cornu), Lascu Grigore Ciprian (CS Ceptura), Ciobotaru Daniel (AFC Brebu), Savu Florian Cosmin (Avântul Măneciu), Zamfir Alexandru Georgian (Petrolul Băicoi), Gheorghe Ovidiu Cristian (CS Cornu), Ilie Claudiu Andrei (CS Ceptura), Căpraru Aurel Alexandru (CSO Plopeni), Ungureanu Fabian Mihail (CS Măneşti 2013), Miricică Robert-Vlăduţ (Unirea Urlaţi), Ţugui Marian Daniel (CS Păuleşti), Stroescu Teodor Dan (CS Cornu), Saulea Ovidiu Nicolae (Petrolul Băicoi), Burducea Erol Gan (Unirea Urlaţi), Modrişan Constantin Daniel (CSO Tricolorul), Ghiţă Nicolae Gheorghe (Unirea Urlaţi), Bojoacă Teodor (AS Tufeni), Stoica Claudiu Alexandru (CS Blejoi), Simion Ionuţ Valentin (Unirea Cocorăştii Colţ), Enciu Ionuţ (CS Blejoi), Plumb Vasile Silviu (CSO Tricolorul), Stanciu Georgian Stelian (Avântul Măneciu) – 1 gol