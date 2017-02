Marcel Marin, Bogdan Chitic

Echipele de fotbal din judeţ au disputat, la finalul săptămânii trecute, ultimele partide amicale înaintea reluării competiţiilor oficiale, prin faza optimilor de finală ale Cupei României. Pe lângă Petrolul Ploieşti, care a reuşit cea mai clară victorie în weekend, scor 12-0, cu Tineretul Berceni, au mai evoluat, sâmbătă şi duminică, CS Blejoi, AFC Băneşti-Urleta, CS Cornu, Petrolul Băicoi, Avântul Măneciu sau CS Păuleşti. Rămâne de văzut acum decizia AJF cu privire la reluarea competiţiilor oficiale, cel mai târziu miercuri, funcţie de starea vremii şi a terenurilor care ar urma să găzduiască meciurile, urmând să se anunţe dacă meciurile din Cupă se vor juca acum sau vor fi reprogramate pe 5 aprilie.

Vicecampioana şi-a reconfirmat statutul

CS Blejoi – Petrolul Băicoi 3-1 (1-0)

CS Blejoi: Ad. Gheorghe – Cl. Stoica, Iordache, Filip, Stanca – Rudaru, Enciu – Ruptureanu, Cr. Vasile, Vl. Badea – Lambru. Au mai jucat: M. Anghel, Manea, Fl. Badea, S. Petre, Sterie, Bălăceanu, Anton. Antrenori: Răzvan Vlad şi Emil Coşieru. Nu a evoluat, accidentat: I. Dumitru.

Petrolul Băicoi: V. Costache – Georgescu, Zamfir, Duca, Militaru – Alin. Gheorghe, Zăinescu – Caliţa, Ad. Ilie, Dudulescu – Dumitrache. Au mai jucat: Lixandru – Al. Ştefan, Saulea, Stan. Antrenor: Bobi Codreanu. Nu au evoluat, accidentaţi: Rusu, Dorişor.

Filmul golurilor:

1-0: Ionuţ Filip (42) – Corner de pe dreapta executat de Vl. Badea, Iordache a reluat spre poartă, mingea a fost respinsă din faţa porţii de Georgescu până la Filip, aflat la 12 m, care a şutat în vinclul drept a porţii lui V. Costache.

1-1: Adrian Ilie (60) a pătruns pe partea stângă şi a plasat pe lângă Ad. Gheorghe, ieşit la blocaj.

2-1: Marius Anghel (64) – după un contraatac pe dreapta, Ruptureanu a pasat în faţa porţii, iar M. Anghel a oprit mingea şi a şutat plasat în stânga portarului.

3-1: Ionuţ Filip (90, penalti) – după un penalti scos de M. Anghel.

Victoria blejoienilor putea fi una mult mai consistentă, elevii lui Răzvan Vlad trimiţând de nu mai puţin de trei ori în barele porţii apărate de V. Costache, prin Lambru (5) şi M. Anghel (53, 72). La acest joc, de la Petrolul Băicoi, o impresie foarte bună a lăsat-o Alin Gheorghe, jucator „U19”, un mijlocas ,,box to box”.

Sâmbătă, 25 februarie, de la ora 14.00, în Cupa României, CS Blejoi va juca, teoretic, la Măgura Trestioara, iar Petrolul Băicoi la Tricolorul Breaza.

Două victorii în două zile

AFC Băneşti-Urleta, ocupanta ultimei trepte a podiumului, în Liga A Prahova, la finalul turului, a disputat două partide amicale, sâmbătă şi duminică, pe terenul sintetic de la Parcul Municipal Vest, în compania colegei de eşalon Tricolorul Breaza, scor 6-3, şi a divizionarei ialomiţene Abatorul Slobozia (locul 6), scor 9-0.

În prima partidă, meciul a fost controlat, în majoritatea timpului, de AFC Băneşti-Urleta, adversarii de la Tricolorul Breaza reducând din diferenţă în ultimele cinci minute, când au marcat de două ori (85, 87). De menţionat că băneştenii au avut un gol anulat în minutul 20, pe motiv de ofsaid, la R. Alexe, şi un penalti ratat în minutul 86, de Stăncescu, la un henţ al lui Urdea.

AFC Băneşti-Urleta – Tricolorul Breaza 6-3 (3-0)

Au marcat: Ariciu (25, 35), M. Vişan (60, 70), Socet (75), Ilioiu (80) / L. Georgescu (65), M. Duricu (85, 87).

AFC Băneşti: Stroescu – Soreanu, G. Radu, A. Neagu, Roşu – M. Cazan – R. Alexe, A. Popa, Ilioiu, Petrescu – Ariciu. Au mai jucat: Iscru, Cojocaru – Gânju, R. Constantin, Albină, Socet, B. Anghel, Stănescu, M. Vişan, Gh. Şerban. Antrenori: Marius Vişan şi Gheorghe Şerban.

Tricolorul Breaza: T. Ionescu – L. Georgescu, Braşoveanu, Vancea, Vlaicu – M. Vişan, Dumbărescu, R. Muşa, D. Modrişan – M. Duricu, Comnoiu. Au mai jucat: Jilavu – Urdea, A. Ilie, Călin, I. Anghel. Antrenor: Florin Stăncioiu.

AFC Băneşti-Urleta – Abatorul Slobozia 9-0 (6-0)

Au marcat: Stăncescu (2), Petrescu (2), M. Vişan (2), C. Dumitrescu, R. Alexe, Ariciu.

AFC Băneşti: Stroescu – Soreanu, Gânju, Neagu, I. Crăciun (venit de la Petrolul Ploieşti) – A. Popa – Stăncescu, Ilioiu, C. Dumitrescu, Petrescu – M. Vişan. Au mai jucat: Cojocaru, Iscru – Alexe, Roşu, Cazan, R. Constantin, I. Dima, Ariciu, Socet, G. Radu, Albină. Antrenori: Marius Vişan şi Gheorghe Şerban.

Ploaie de goluri în repriza secundă

Revenit la campioana în exerciţiu a Ligii A Prahova, după şase luni petrecute în tricoul Petrolului, atacantul Decebal Nae a marcat o dublă pentru CS Păuleşti, sâmbătă, în amicalul cu CS Cornu, desfăşurat pe terenul sintetic al Liceului Petrol, din Câmpina. Băieţii lui Iulius Mărgărit s-au impus categoric, scor 5-1, la capătul unei partide în care toate golurile s-au înscris în repriza secundă.

CS Cornu – CS Păuleşti 1-5 (0-0)

Stadion: Liceul Petrol, Câmpina

Au marcat: Gavrilă / D. Nae (2), Bărăgan, Cr. Mihai, Cr. Arnăutu.

CS Cornu: Oprea – Al. Oaie, Pârvan, O. Gheorghe, Cortan – Simion, Herea, Al. Zamfir, Băcioiu – Gavrilă, Şovăială. Au mai jucat: R. Gheorghe, M. Iosif, Sintulescu, Irimescu, Teodorescu, Fl. Prodan, A. Oae. Antrenor: Nicolae Vereu.

CS Păuleşti: Rădulescu – Ţugui, I. Neagu, Pripu, C. Mihai – Bărăgan – L. Dumitru, Pantilimonescu, Cârstocea, N. Ţînţaru – D. Nae. Au mai jucat: Isar – Cr. Arnăutu, Neacşu, R. Lungu. Antrenor: Iulius Mărgărit.

Alte meciuri amicale

CS Brazi Negoieşti – Avântul Măneciu 8-2

Au marcat: Leonard Dăncilă (3), C. Scarlat (2), L. Moraru, R. Bănică, E. Dincă / F. Mihai, Ciobanu.

CS Brazi Negoieşti: Ciobanu – Codreanu, D. Negoiţă, E. Dincă, Laurenţiu Dincă – Bănică, C. Ene, Lucian Dincă, Lucian Dăncilă – Leonard Dăncilă – C. Scarlat. Au mai jucat: Mircescu – S. Negoiţă, L. Moraru, V. Toma, A. Stavarache. Antrenor: Nicolae Scarlat.

Real Rio Cocoşeşti – CSO Teleajenul Vălenii de Munte 0-3

Au marcat: L. Cruceru (5), L. Cernea (55, 85).

CSO Teleajenul Vălenii de Munte: G. Cojanu – M. Stanciu, S. Toader, A. Ştefan – M. Grigore, Milu, Minoiu, Rădulescu – I. Tănase, L. Cruceru, L. Cernea. Au mai jucat: C. Beznea, Neculae, Momai, Stroescu. Antrenori: Vasile Voinea şi Radu Sârbu.

AFC Brebu – AS Muntenii Câmpina 0-2

Au marcat: B. Nedelcu, R. Ganea.

AFC Brebu: Tudorache – Rada I, Marcu, Burlacu, Ciubotaru – Bucura – Rada II, Covaci, Boaşcă, Gherghe – Plumb. Au mai jucat: Dârstaru, Lovin. Antrenor: Robert Săvulescu.

AS Muntenii Câmpina: C. Constantin – A. Bobeică, Horja, Gorgan, Dima – D. Căpăţână, F. Ene, V. Barbu, B. Nedelcu – R. Ganea, D. Dumitru. A mai jucat: Ş. Matache. Antrenor: Gabi Tismănaru.

AS Măgura Trestioara – ACS Ariceştii Rahtivani 4-1

Au marcat: I. Petre (2), C. Rob, Cl. Ducu / S. Târşioreanu.

Intersport Filipeşti de Târg – Viitorul Puchenii Mari 5-1

Au marcat: D. Frusinoiu (3), Ad. Modrişan, Vlad Constantin / P. Hurezeanu.

ACS Ariceştii Rahtivani – Olimpia Cireşanu 5-4

AS Gorgota – Unirea Bărcăneşti 5-5

Voinţa Vărbilău – Progresul Aluniş 6-2

Munteania Blejoi – CSO Slănic 1-5

Voinţa Livadea – Brădetul Ştefeşti 2-5