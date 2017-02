Petre Apostol

Dacă la Ploieşti handbalul de seniori nu mai poate fi urmărit decât la televizor, în schimb, la nivelul juniorilor, de astăzi până duminică, Sala Sporturilor „Olimpia” va găzdui un turneu din campionatul naţional. Clubul Sportiv Şcolar Ploieşti este organizatorul celui de-al doilea „turneu de sală” din cadrul seriei C a Campionatului Naţional de juniori II, din care fac parte cinci echipe prahovene.

Echipa clubului organizator şi CS Brazi sunt singurele formaţii neînvinse până acum din serie, însă acestea se află pe locurile 2, respectiv 3, prima poziţie fiind ocupată de către CSM Sfântu Gheorghe. Gruparea ploieşteană, antrenată de profesorul Silviu Stănescu, noul director al CSŞ Ploieşti, are acelaşi număr de puncte cu CSM Sfântu Gheorghe (20 puncte) care beneficiază, însă, de un golaveraj mai bun, având şi un meci în plus disputat.

De asemenea, echipa din Brazi, pregătită de antrenorul Cristian Dumitru, nu este decât la două puncte de primele două clasate, având acelaşi număr de jocuri disputat precum CSŞ Ploieşti.

Cele trei echipe sunt, de altfel, şi principalele pretendente la prima poziţie, celelalte patru formaţii din serie luptându-se, mai degrabă, pentru ultimul loc care oferă calificarea în faza întâi semifinală, clasamentul fiind completat, în ordine, de CS Blejoi, cu 13 puncte, Grupul Şcolar Petrolul Moreni, cu 9 puncte, CS Olimpic Mizil, cu 6 puncte, CSO Tricolorul Breaza, fără niciun punct.

După disputarea turneului de sală de la Ploieşti, competiţia se va relua cu ultima parte a fazei preliminare, returul, etapele căruia sunt programate din 11 februarie până în 18 martie.

Programul turneului de la Ploieşti este următorul:

Etapa 1, vineri, 3 februarie: ora 10:00, CS Blejoi – CSO Tricolorul Breaza; ora 11:30, CS Olimpic Mizil – CS Brazi; ora 13:00, CSŞ Ploieşti – CSM Sf. Gheorghe.

Etapa 2, sâmbătă, 4 februarie: ora 12:00, CS Brazi – CSŞ Ploieşti; ora 13:30, CSO Tricolorul Breaza – CS Olimpic Mizil; ora 15:00, Gr. Şc. Petrolul Moreni – CS Blejoi.

Etapa 3, duminică, 5 februarie: ora 9:30, CS Olimpic Mizil – Gr. Şc. Petrolul Moreni; ora 11:00, CSŞ Ploieşti – CSO Tricolorul Breaza; ora 12:30, CSM Sf. Gheorghe – CS Brazi.