Ana Maxim

Stațiunile de pe Valea Prahovei au fost luate cu asalt de turiști din toată țara, după ninsorile abundente din ultimele zile. În Sinaia, Bușteni și Azuga, sunt deschise mai multe pârtii atât pentru începători, cât și pentru cei experimentați în ceea ce privește schiatul, pe unele dintre acestea distracția prelungindu-se până la orele serii, având în vedere că sunt dotate cu instalații de nocturnă. Iar copiii profită din plin de ultimul weekend din vacanța intersemestrială.

La Sinaia, sunt deschise pârtiile de la Cota 2000 – Lăptici 1, Lăptici 2, Valea Soarelui, Variantă, Valea Dorului, iar pe porțiunea cuprinsă între Cota 1.400 și Cota 2.000 stratul de zăpadă nu este, deocamdată, suficient de consistent și de uniform pentru deschiderea pârtiilor, ne-a precizat Maria Floricică, director al societății Transport Urban Sinaia.

În ultimele zile, după ninsorile abundente, pârtiile de la mare altitudine au fost luate cu asalt de iubitorii sporturilor de iarnă. Ieri dimineață, schiorii se bucurau de vreme bună, la Cota 2.000 temperatura fiind de minus 6 grade Celsius, iar viteza vântului de 6 km/oră. În următoarele săptămâni, dacă vor mai exista reprize de ninsoare abundentă, cei pasionați de sporturile de iarnă vor putea folosi și alte pârtii din Sinaia. Stațiunea are singurul domeniu schiabil de mare altitudine din România și unul dintre cele mai întinse domenii schiabile din România, respectiv 20 de pârtii care totalizează 18,8 km. În prezent, la Sinaia, toate instalațiile de transport pe cablu funcționează după programul normal. Pe tronsonul Cota 1.000- Cota 1.400, Gondola este deschisă de luni până duminică între orele 9.30-17.00, pe tronsonul Cota 1.400-Cota 2000 – este deschisă de luni până duminică, între orele 9.30-16.30, iar Telescaunul Soarelui este funcțional de luni până duminică între orele 9.30-16.00. În aceste zile, turiștii sosiți pe Valea Prahovei, la Sinaia, care nu practică sporturi de iarnă nu pierd ocazia de a face măcar o plimbare cu Gondola și să admire, de sus, peisajul de basm.

Și la Azuga, turiștii profită din plin de vremea excelentă pentru schi. Iubitorii sporturilor de iarnă au venit din toată țara, mulți fiind însoțiți și de copii, aflați în ultimul weekend din vacanța intersemestrială. În această stațiune sunt deschise pârtiile Sorica, Sorica bandă, Cazacu, Cazacu legătură, Cazacu Variantă, Cazacu Școală, stratul de zăpadă variind între 20 și 80 de cm și sunt în funcțiune Telegondola, trei teleschiuri și banda pentru urcat, ne-a precizat Vasile Richea, administrator al domeniului schiabil din această stațiune.

La Bușteni, turiștii au luat cu asalt pârtiile Kalinderu 1 și Kalinderu 2, profitând de vremea frumoasă, iar toate instalațiile de transport pe cablu sunt în funcțiune. Ieri, de exemplu, temperatura era de minus 4 grade, nu se simțea vântul, iar stratul de zăpadă de pe pârtii era de 40 cm, după cum ne-a precizat Mihai Dobre, administrator al domeniului schiabil din Bușteni. Pârtia Kalinderu a fost printre primele pârtii din țară deschise în această iarnă – din 1 Decembrie 2016 – până la căderea primelor ninsori fiind folosită zăpada artificială. Încă de la deschiderea sezonului, la Bușteni, turiștii au venit în număr foarte mare, dornici să-și exerseze abilitățile specifice acestui sport. Turiștii se distrează și în Parcul de Distracții (Fun Park) din stațiune, care se întinde pe o suprafață de 14.000 de metri pătrați și este dotat cu tobogan, baby-lift, trambulină, panouri de cățărare, carusel, snowtubing și bandă pentru urcat. Și în zilele următoare vremea va fi rece, ceea ce înseamnă că stratul de zăpadă de pe pârtii se va putea menține la nivelul actual. Conform ANM, începând din 15 februarie, la munte, temperaturile vor fi în creştere uşoară, iar până pe 19 februarie, temperaturile maxime vor ajunge în medie între -5 și -2 grade C, iar cele minime, între -10 şi -7 grade C.