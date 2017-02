Traian Băsescu îi propune actualului şef al statului să includă la referendumul pe care l-a iniţiat şi o întrebare privind un parlament cu 100 de senatori şi 200 de deputaţi. Mesajul de pe Facebook a lui Traian Băsescu: „Oare va juca domnul Preşedinte Iohannis? În 2009, eu am declanşat un referendum pentru ca Parlamentul să devină unicameral şi să aibă 300 de parlamentari. Un parlament unicameral implica şi modificarea Constituţiei, nu numai a Legii Electorale. Deşi a fost validat de Curtea Constituţională, referendumul nu a fost pus în aplicare de Parlament, încălcându-se grav Art. 2 alin.1 din Constituţia României care spune clar, citez, ‘Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, consultare prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum“. Azi, Preşedintele Iohannis ar putea introduce la referendumul pe care îl va declanşa şi întrebarea: „Sunteţi de acord ca Parlamentul României să fie format din 100 senatori şi 200 deputaţi ?“ Această întrebare, dacă referendumul va fi validat, face imposibilă nerespectarea rezultatului referendumului pentru că nu mai este necesară modificarea Constituţiei, ci doar a Legii Electorale. În plus, întrebarea are avantajul că va fi un catalizator pentru prezenţa la vot a românilor şi nici nu repetă întrebarea din 2009.