Clubul Ploieşti Basketball, în parteneriat cu centrul comercial AFI Ploieşti, organizează, sâmbătă seară, la Sala Sporturilor Olimpia, cu începere de la ora 17:30, un eveniment în regim de spectacol baschetbalistic, muzică şi voie bună, intitulat „AFI Basketball Inspiration”.

Bazându-se pe o dezvoltare permanentă a activităţii baschetbalistice în cadrul segmentului juvenil, pe noi coordonate în sectorul de marketing, dar, mai ales, pe o deschidere largă în relaţia cu mass-media prahovenă şi naţională, cel mai performant program sportiv şi educaţional din oraşul Ploieşti va pune în scenă un spectacol-eveniment, la care sunt aşteptaţi toţi juniorii clubului, alături de părinţi, rude, prieteni şi apropiaţi.

Evenimentul de sâmbătă seară va cuprinde un meci de baby-baschet între cea mai bună echipă din Prahova, Ploieşti Basketball, recent câştigătoare a Cupei Transilvania, la Tg. Mureş, şi cea mai puternică formaţie din Capitală, ACS Dan Dacian Bucureşti, recitaluri susţinute de artiştii Filarmonicii „Paul Constantinescu”, dar şi două concursuri inedite, la pauza şi la finalul jocului, precum şi o festivitate de încheiere pe măsură.

„În ultimii ani, am constatat că tinerii și-au schimbat modul de socializare și petrec mai mult timp în fața calculatorului și mai puțin timp cu prietenii lor. Deoarece ne dorim să încurajăm obiceiurile sănătoase, am continuat strategia noastră de a ne implica în comunitatea locală și am pregătit un eveniment de socializare complex, unde toți cei care vor participa vor avea parte de o experiență inedită. Îi așteptăm pe ploieșteni să încurajeze echipa de baschet locală, să se bucure de toate surprizele pe care le-am pregătit și, bineînțeles, să își facă noi prieteni, chiar în orașul lor”, ne-a declarat Oana Nicolae, managerul general al centrului comercial.

Programul „AFI Basketball Inspiration”:

17:30 – Ceremonia de deschidere

17:40 – Reprezentație Filarmonica „Paul Constantinescu”

18:00 – Ploiești Basketball – Dan Dacian București (repriza I)

18:35 – Reprezentație „Filarmonica Paul Constantinescu” şi demonstraţie majorete

18:50 – Concurs pentru spectatori

19:00 – Ploiești Basketball – Dan Dacian București (repriza a II-a)

19:25 – Concurs pentru spectatori

19:35 – Festivitate de încheiere

19:40 – Anunțare câștigători