Petrolul 52 Ploieşti – Dacia Unirea Brăila 2-1 (0-0)

Marcatori: Khali (55), Jipa (90, pen.)/Neagu (85).

Petrolul, repriza I: Marinică – Olaru, R. Alecsandru, Chiriţă, Velisar – Butufei – N. Popescu, Catană, Păun, D. Gheorghe – Vintilă.

Petrolul, repriza a II-a: Chiş – Oae, R. Alecsandru, Craciun, Al. Radu – Niţescu – Iancu, Khali, Hillion, Pătraşcu (70 Carlos) – Jipa. Antrenor: Octavian Grigore

Dacia Brăila: Popa – Niţă, Moglan, Ghiocel, Stănciulescu, Iosofache, Adăscăliţei, Oprea, Mucuţă, Ciuculeanu, Calu. Au mai jucat: Petrea – Puiu, Ivan, Nicoară, Hagianu, P. Ioan, Roşoagă, Neagu, Puşcaşu, Iordache. Antrenor: Alin Pânzaru.

În faţa a peste 250 de fani ploieşteni, veniţi să-şi vadă favoriţii în primul amical “complet” al iernii, contra unei echipe (cu pretenţii) de eşalon secund, Petrolul a obţinut un succes cu 2-1, Dacia Unirea Brăila dovedindu-se un adversar mult mai abordabil decât o arată “cota” dată de prezenţa în Liga a II-a.

Elevii lui Octavian Grigore s-au impus meritat, având mai mult “nerv” în joc, o dorinţă mai mare, o posesie bună şi mai multe “treceri periculoase” prin careul advers, paradoxal, toate golurile venind când la ambele echipe au jucat fotbaliştii creditaţi cu statutul de “rezerve”.

O prezenţă inedită în garnitura petrolistă, francezul Halim Khali, mijlocaş aflat în probe, venit prin intermediul impresarului Daniel Cărbunescu, “a spart gheaţa”, fotbalistul trecut prin Gibraltar în ultima sa “experienţă profesională” (a jucat la echipa Europa Point) deschizând scorul, în min. 55, cu un şut plasat, pentru ca oaspeţii să egaleze la capătul unei ezitări în lanț a defensivei petroliste, în min. 85, la una dintre puţinele acţiuni “pe poartă” avute în acest joc.



Şi, când părea că jocul “curge” spre o remiză, oricum onorabilă, centralul Dicu a dictat un penalty just, transformat de Jipa, care a adus victoria cu 2-1 a ploieştenilor, spre bucuria fanilor care au asigurat “fondul sonor”, dar şi mici donaţii pentru plata baremului de arbitraj, motorină etc.!

Să spunem şi că al doilea francez, aflat tot în probe – ambii cu şanse mici de a rămâne sub comanda lui Grigore – este mijlocaşul ofensiv Hillion, un jucător care a mai fost în România, testat de către Atletico Vaslui, în vară.

Şi pentru că tot vorbim despre “teste”, suprinzătoare apariţia la Brăila a câmpineanului Daniel Hagianu, fiul antrenorului câmpinean Mircea Hagianu susţinând “probe de joc” la echipa aflată într-o degringoladă totală, după ce a arătat în jocul de sâmbătă!

Nini Popescu şi Roberto Alecsandru, câştiguri certe

Printre cei care au apărut în tricoul galben-albastru s-au numărat, ca titulari, şi tinerii Roberto Alecsandru şi Nini Popescu. Jucători reveniţi după experienţe nefericite în eşalonul secund, formaţi la Petrolul, care au avut “tangenţă” cu lotul echipei Petrolul şi în “zilele de glorie”, şi care, clar, sunt cu mult peste nivelul eşlonului judeţean de amatori. Astfel, cei doi se pot considera achiziţii făcute “pentru divizia C, cel puţin”, cu menţiunea că Nini Popescu speră să capete drept de joc chiar de săptămâna aceasta, după nefericita experienţă de la Buzău, unde a apărut în “scandalul pariurilor”.