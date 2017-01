Primele şedinţe de plen din sesiunea ordinară din acest an a Sentaului şi Camerei Deputaţilor vor avea loc astăzi. Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu a anunţat că şi-a convocat colegii de la ora 16.00, şedinţa de plen urmând să fie precedată de o alta a Biroului Permanent şi de întrunirile grupurilor parlamentare.

„Preşedintele Senatului convoacă Biroul Permanent miercuri, 1 februarie 2017, ora 13.00. Grupurile parlamentare se vor întruni miercuri, 1 februarie 2017, ora 14.00. Senatul, convocat în prima sesiune ordinară a anului 2017, se va întruni în plen miercuri,

1 februarie 2017, ora 16.00, la sediul din Palatul Parlamentului”, informează biroul de presă al Senatului. Potrivit articolului 66,

alineatul 1, din Constituţie „Camera Deputaţilor şi Senatul se întrunesc în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iunie. A doua sesiune începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii decembrie.” Camera Deputaţilor va fi convocată a în prima sesiune ordinară a acestui an, la ora 14.00 urmând să aibă loc şedinţa Biroului Permanent, iar la 16.00 plenul acestei Camere, a declarat luni secretarul Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu. „Biroul Permanent va fi la ora 14.00, pe urmă şedinţă la grupurile parlamentare la ora 15.00 şi la ora 16.00 plen pentru intrarea în noua sesiune ordinară”, a precizat deputatul PSD Marcel Ciolacu, întrebat dacă şi Camera Deputaţilor va fi convocată astăzi în sesiune ordinară.