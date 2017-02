Petre Apostol

În urma rezultatelor obţinute la Campionatele Naţionale de Şah pentru copii, juniori şi tineret (8-20 ani), disputate până duminică, la Băile Felix, secţia de la CSM Ploieşti – de care se ocupă profesorul Gheorghe Văsii şi soţia sa, Filoftia Văsii – are şase sportivi care pot reprezenta România la competiţii internaţionale.

Clubul ploieştean a obţinut cele mai bune performanţe ale sale la proba de dezlegări de studii şi de probleme, la care Teodor Szocs şi Flavius Stroe (foto, stânga, respectiv dreapta, alături de antrenorul emerit Gheorghe Văsii) au devenit campioni naţionali la categoriile băieţi 16 ani, respectiv 14 ani. La proba principală din şah – clasic – de la CSM Ploieşti s-a remarcat doar Cătălin Sandu (foto), care a încheiat pe locul al patrulea competiţia la categoria băieţi 18 ani.

Sportivul ploieştean, născut în anul 2000, a obţinut şase puncte în cele nouă runde disputate, fiind, astfel, la doar jumătate de punct de ultima treaptă a podiumului, ocupată de maestrul FIDE Andrei Dolană, de la Clubul Central de Şah Bucureşti. De remarcat că Sandu a fost sportivul cu cel mai mic rating Elo dintre primii şase clasaţi şi singurul care are categoria I, devansând candidaţi de maestru, precum şi un maestru FIDE. În plus, acesta a învins maeştri FIDE şi candidaţi de maestru, remizând chiar şi cu învingătorul competiţiei.

Primele două poziţii în cadrul categoriei au fost ocupate de Cătălin Pătraşcu şi Matei Acsinte, ambii maeştri FIDE, legitimaţi la CSM Focşani 2007, care au încheiat cu câte şapte puncte fiecare.

Astfel, şase dintre cei şapte sportivi care au reprezentat CSM Ploieşti la campionatele de la Băile Felix şi-au câştigat dreptul de a face parte din loturile naţionale, anume Cătălin Marian Sandu şi Flavius Gabriel Stroe – şah clasic; Sergiu Gabriel Herea, Cătălin Marian Sandu şi Mihai Militaru – şah rapid; Sergiu Gabriel Herea şi Alexandru Irinel Trăilă – şah blitz.