Petre Apostol

La finalul săptămânii trecute, Federaţia Română de Atletism a organizat primele etape din cadrul Campionatelor Naţionale, atât la probele standard, cât şi la cele combinate. Evenimentele au avut loc la Bucureşti, timp de două zile.

În cadrul etapei din campionatul care a cuprins probele standard au luat parte şi reprezentanţi de la cluburile CSM Ploieşti, CSŞ Ploieşti, CSŞ „Constantin Istrati” Câmpina, Petroenergia Câmpina, CS Telecom Petrom Slănic, practic toate grupările de profil din Prahova. Dintre sportivii cluburilor prahovene, cea mai bună performanţă a fost realizată de Cristian Radu (în foto), de la CSM Ploieşti, care are dublă legitimare cu Farul Constanţa, fiind şi component al lotului naţional.

Născut în 1996, în al doilea an la categoria tineret, atletul clubului ploieştean a câştigat proba de 400 m, cu timpul de 48,95 secunde, fiind singurul sportiv din cadrul probei care a coborât sub 49 de secunde. Concursul a avut la start 60 de sportivi, dintre aceştia remarcându-se şi atletul de la CSŞ Ploieşti – CSM Bucureşti, David Năstase, sosit al şaptelea la general, cu timpul de 50,28 secunde, fiind primul la categoria juniori 1 şi al doilea dintre sportivii născuţi după 1999.

De adăugat şi faptul că pe locul al şaselea la general s-a situat un alt sportiv de la CSM Ploieşti, anume Alexandru Burcea, cu timpul de 50,10 secunde, acesta fiind în ultimul an la categoria tineret.

Tot de la CSM Ploieşti s-a mai evidenţiat şi Ioana Paraschiv, născută în 1998, legitimată şi la LPS „Petrache Triscu” Craiova. Calificată în finală la proba de 60 m, aceasta s-a clasat pe locul al şaselea, cu timpul de 8,05 secunde, fiind a doua la categoria junioare 1 şi a treia luând în calcul şi sportivele mai mici de vârstă.

Respectivul club ploieştean a avut reprezentanţi şi printre finaliştii probei masculine de la 60 m, Costin Homiuc sosind al şaselea, cu timpul de 6,96 secunde, iar Bogdan Păsărică – al optulea, cu timpul de 7,06 secunde. De menţionat că Homiuc s-a situat al doilea la categoria sa de vârstă (tineret, fiind născut în 1997) şi al treilea dintre atleţii de la tineret şi categoriile mai mici de vârstă.

De asemenea, în afară de David Năstase, de la CSŞ Ploieşti s-au mai remarcat încă trei reprezentanţi, dintre care Adrian Suşnea a ocupat cel mai bun loc, situându-se al treilea la proba de aruncare a greutăţii, cu 12,44 m, fiind al doilea la categoria tineret.

În schimb, Andreea Neagu a încheiat proba de 800 m pe locul al şaselea, cu timpul de 2.20,49 minute, sportiva care are legitimare şi cu CSM Bucureşti fiind, totuşi, a treia la categoria junioare 1 (fiind născută în 1999) şi a cincea dintre atletele junioare.

Totodată, Nicoleta Neagu, născută în 2003 (primul an la junioare 3), a ocupat locul al nouălea la proba de 800 m, cu timpul de 2.26,16 minute, poziţie pe care s-a situat şi la proba de 400 m, la care a încheiat cu timpul de 61,33 secunde, fiind de fiecare dată prima la categoria sa de vârstă.

Ar mai fi de menţionat rezultatul sportivei prahovene Oana Gheorghe (născută în 1998), de la Petroenergia Câmpina şi LPS Câmpulung Muscel, clasată pe locul al patrulea la general la proba de aruncare a greutăţii, cu 12,55 m, fiind prima la categoria sa de vârstă, junioare 1, şi a doua luând în calcul sportivele născute după 1998.

În privinţa campionatului la probe combinate, din Prahova au participat doar sportivi de la CSŞ „Constantin Istrati” Câmpina. Nicolae Andrei s-a situat al doilea în concursul de hexatlon la juniori 3, cu un total de 2069 puncte, cel mai bun rezultat înregistrându-l la proba de 60 m, cu 8,46 secunde, respectiv 434 puncte.

Iar Larisa Anghel a încheiat pe locul al treilea concursul de pentathlon la junioare 3, cu 1787 de puncte, cel mai bun rezultat avându-l la proba de 60 m garduri, cu 10,97 secunde, respectiv 541 puncte.

În cadrul campionatului de la probele standard au participat 326 de atleţi (221 la masculin şi 105 la feminin) de la 92 de cluburi, în vreme ce la competiţia de la probele combinate au luat parte doar 25 de sportivi (11 la masculin şi 14 la feminin) de la 12 cluburi.