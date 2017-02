Bogdan Chitic

După un stagiu centralizat întins pe durata unei săptămâni, la Gheorgheni, în judeţul Harghita, cele două jucătoare de la CSŞ-CSM Ploieşti convocate la lotul naţional feminin de baschet „U16”, Ştefania Ionescu şi Andreea Dumitru, precum şi antrenoarea Loredana Munteanu se vor întoarce, în cursul zilei de astăzi, la Ploieşti.

Sub îndrumarea antrenorilor coordonatori Miroslav Popov şi Svetlana Drăguşin, a „principalului” Mădălin Piperea (CS-BT Alexandria) şi a colaboratoarelor Loredana Munteanu (CSŞ-CSM Ploieşti) şi Romela Cristea (Olimpia Bucureşti), tricolorele au parcurs un ciclu săptămânal de antrenamente, în care s-au pregătit atât din punct de vedere fizic, cât şi tehnico-tactic, în jocul cu mingea.

Pe lângă cele 16 baschetbaliste convocate la lotul „sub 16 ani”, pentru această acţiune a Federaţiei Române de Baschet, staff-ul naţionalei mai are în vizor şi alte jucătoare care au evoluat sub tricolor la Balcaniada de la Bucureşti, din luna decembrie a anului trecut, ce s-ar putea număra printre soluţiile alese în perspectiva participării la Campionatul European, Divizia A, de la Bourges (Franţa), în perioada 4-12 august. La întrecerea continentală, naţionala feminină „U16” a României face parte din grupa C, alături de selecţionatele similare ale Serbiei, Italiei şi Ungariei.

Lotul prezent în cantonamentul de la Gheorgheni: Ştefania Cătinean, Mara Martonos, Adina Ciciovan (toate de la LAPI Dej), Laura Vaida, Ruxandra Stegarus, Valentina Călin (toate de la Olimpia Bucureşti), Ştefania Ionescu, Andreea Dumitru (ambele de la CSŞ-CSM Ploieşti), Diana Ignat (LPS Alba Iulia), Bianca Nan (CSŞ Sibiu), Ana-Maria Casale (ACS 4Sports Agronomia Bucureşti), Cătălina Crăciunescu (ACS Admar), Oana Morar (NBS Cluj), Daria Rusu, Anamaria Pop (ambele de la CSU Cuadripol Braşov), Ana Glisici (LPS Arad). Antrenor principal: Mădălin Piperea (CS-BT Alexandria). Antrenori secunzi: Loredana Munteanu (CSŞ-CSM Ploieşti), Romela Cristea (Olimpia Bucureşti). Antrenori coordonatori FRB: Miroslav Popov, Svetlana Drăguşin.