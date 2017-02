Bogdan Chitic

După ce, în sezonul 2014-2015, „vechiul” Petrolul – aparţinând societăţii lui Daniel Capră, intrată, ulterior, în faliment – era echipa din Liga I cu cei mai mulţi jucători străini din lot, 20 la număr, continuatoarea Petrolul 52 încearcă, la rândul său, piaţa jucătorilor străini, la doar şase luni de la înfiinţare. Şi cum Mustivar, Boudjemaa, Zerka, Sauvadet sau Zoubir, cu toţii jucători francezi, au reprezentat ceva, la un moment dat, pentru formaţia ploieşteană, managerii noului club au optat tot pentru „reţeta” din Hexagon, la meciul amical cu divizionara secundă Dunărea Brăila, scor 2-1, de sâmbătă, făcându-şi apariţia doi jucători cel puţin interesanţi, Halim Khali (21 ani) şi Neil Hillion (20 ani), ambii cu profil ofensiv.

Primul – autor al unui gol de generic – lob de la peste 20 de metri peste portarul advers – a evoluat pentru Evry Essonne, în eşaloanele inferioare din Franţa, înainte să semneze cu Europa Point, în „exoticul” campionat al Gibraltarului. Hillion, în schimb, a trecut pe la „amatorii” de la CSB Bretigny, în ţara natală, iar în toamna anului trecut a susţinut probe şi la Atletico Vaslui, în Liga a III-a. Deşi au lăsat o bună impresie în amicalul cu Dunărea Brăila, aducând un plus de dinamism jocului ofensiv al „lupilor”, în partea secundă, cei doi au şanse infime să rămână la Petrolul, clubul neavând, la acest moment, puterea financiară de a investi în jucători străini.

„Decât să investim într-un fotbalist francez, mai bine acord şanse unor tineri crescuţi în pepiniera proprie, care sunt obişnuiţi cu tot ceea ce înseamnă Petrolul. În plus, consider că respectivii jucători cei doi nu aduc un plus evident echipei, fotbaliştii actuali din lot fiind pe aceeaşi treaptă valorică”, a declarat antrenorul Octavian Grigore.

Pentru Petrolul, în meciul de sâmbătă a evoluat şi Carlos Alberto Angyus, un jucător român, din Satu Mare, care a obţinut penaltiul din minutul 90, transformat de Michel Jipa. La fel ca în cazul francezilor mai sus amintiţi, nici Carlos Alberto nu are şanse prea mari să rămână în lotul Petrolului pentru retur.