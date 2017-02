Grupa 2007 de juniori, de la Școala de Fotbal Daniel Chiriţă, a participat în perioada 8 – 10 februarie la turneul Winter Holiday Cup organizat de clubul “Stelele Viitorului Bucureşti”, competiţie unde a obţinut medaliile de argint.

A fost un turneu reuşit pentru ploieşteni, care, pe lângă performanţa obţinerii poziţiei secunde, au avut şi satisfacţia de a primi titlul pentru cel mai bun jucător al turneului, Rareş Iliescu fiind desemnat, de către organizatori, pentru a primi acest premiu.

La această competiție au participat 12 echipe împărțite în 3 grupe:

Grupa A: Școala de Fotbal Daniel Chiriţă, Academia de Fotbal Atletico de Madrid Bucureşti , Școala de Fotbal Arsenal Sports Bucureşti, AS Cosmo Sport Bucureşti Roşu.

Grupa B: Academia de Fotbal Sport Team Bucureşti , ACS Celtic Bucureşti, AS Cosmo Sport Albastru, AFCS Real Crângaşi

Grupa C: CS Dunărea Zimnicea, Școala de Fotbal Joga Bonito Bucureşti, ACS Tandem Sport, CS Juventus București

Competiţia s-a disputat după sistemul fiecare cu fiecare, echipele jucând cu câte cinci jucători de câmp şi un portar, pe durata a 2 reprize x 20 minute.

La acest turneu, formaţia ploieşteană a avut un comportament onorabil şi a obţinut următoarele rezultate:

Grupe:

Școala de Fotbal Daniel Chiriţă – Arsenal Sports Bucuresti: 15–1 (6–1)

Pentru ploieşteni au marcat : Denis Vrânceanu (4 goluri), Niţă Vicenţiu (4 goluri), Ianis Spiridon (două goluri), Robert Manghiniţă (două goluri), Andrei Sora, Eduard Gogonea şi Mario Ioan – un gol

Școala de Fotbal Daniel Chiriţă – Cosmo Sport Bucureşti Roşu: 9–0 (5–0)

Au marcat : Denis Vrânceanu (două goluri), Andrei Sora (două goluri), Rareş Soare (două goluri ), Ianis Spiridon, Rareş Iliescu şi Niţă Vicenţiu – un gol

Școala de Fotbal Daniel Chiriţă – Atletico de Madrid Bucureşti: 2–3 (1–1)

Pentru ploieşteni au marcat : Denis Vrânceanu şi Andrei Sora

Semifinale:

Școala de Fotbal Daniel Chiriţă – ACS Tandem Sport:

1–1 (1 – 0), 3–2 la penaltyuri.

Pentru ploieşteni a marcat Ianis Spiridon .

Finala:

Școala de Fotbal Daniel Chiriţă – AFCS Real Crângaşi :

1–2 (0–0)

Pentru ploieşteni a marcat Mario Ioan.

Lotul Grupei U10

(copii născuți după 1 Ianuarie 2007 )

de la Școala de Fotbal Daniel Chiriţă

Dragoş Măcelaru – portar , Angelescu Ștefan , Denis Vrânceanu (7 goluri), Mario Ioan (două goluri), Robert Manghiniţă (două goluri), Claudiu Argeşanu, Alexandru Ivan, Eduard Gogonea (1 gol), Rareş Iliescu, Rareş Soare (două goluri), Andrei Sora (4 goluri), Ianis Spiridon (4 goluri) şi Niţă Vicenţiu (5 goluri) – jucători de câmp. Antrenori: Daniel Chiriţă, Viorel Nuţă.