Arcada Galaţi – Tricolorul LMV Ploieşti, mâine, ora 13:30 (DigiSport 4)

Petre Apostol

Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploieşti are parte de o nouă deplasare complicată, urmând să ofere replica formaţiei CS Arcada Galaţi, mâine, în încheierea etapei a XIX-a din Divizia A1, Faza I. Astfel, după confruntarea de pe terenul campioanei la zi – SCM U Craiova, pierdută în minimum de seturi, elevii antrenorilor Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu se vor confrunta cu medaliata cu bronz din sezonul trecut, aflată pe locul secund în clasament în momentul de faţă.

Ploieştenii au mare nevoie de o victorie în meciul de mâine, având în vedere că nu au luat decât două puncte în ultimele trei partide, pierzând puţin contactul cu primele patru clasate ale ierarhiei şi ajungând la şase puncte de ultima treaptă a podiumului provizoriu. După un început de an cu trei victorii la rând, Tricolorul LMV a cedat în patru seturi la Zalău, a învins pe teren propriu pe Steaua, dar în tiebreak, şi a înregistrat a doua înfrângere în minimum de seturi din campionat, la Craiova.

Astfel, echipa ploieşteană trebuie să confirme că are potenţialul de a se implica în lupta pentru medalii, aşa cum a fost stabilit obiectivul înainte de startul campionatului, mai ales că în faza a doua a competiţiei se va pleca deja cu punctele obţinute în prima fază.

Pentru Tricolorul LMV, însă, misiunea din această etapă este cât se poate de dificilă, având în vedere că nu a învins niciodată pe Arcada Galaţi pe teren, singurul succes al ploieştenilor survenind în sezonul trecut, la „masa verde”, după ce gălăţenii nu au avut legitimaţiile de joc ale sportivilor chiar în meciul de pe teren propriu.

În sezonul trecut, cele două echipe s-au mai întâlnit de trei ori (în campionat şi în manşa dublă din Cupa României), dintre care două meciuri s-au disputat la Ploieşti, toate partidele revenind gălăţenilor în minimum de seturi. În plus, în acest sezon, CS Arcada Galaţi este singura echipă care a învins pe Tricolorul LMV în Sala „Olimpia”, în turul Fazei I, scor 3:1 (16:25, 25:23, 23:25, 16:25).

Poate că tocmai acest fapt îi va motiva şi mai mult pe jucătorii echipei ploieştene să obţină revanşa la Galaţi, mai ales că CS Arcada a avut o evoluţie slabă în etapa trecută, în care a pierdut pe terenul formaţiei Steaua Bucureşti în minimum de seturi, în duelul pentru locul întâi în clasament, pe care acum se regăseşte trupa din Capitală.

Dar, trebuie spus că gruparea gălăţeană, pregătită de antrenorul bulgar Martin Stoev, nu a pierdut niciun meci pe teren propriu în această ediţie de campionat, singurele echipe care au fost aproape de a se impune fiind Volei Municipal Zalău şi CSM Bucureşti, care s-au întors cu câte un punct de lângă Dunăre, după ce au cedat în tiebreak. Mai mult, CS Arcada, deşi ocupă locul al doilea, la un punct în urma echipei Steaua, are cele mai multe victorii obţinute în total (15) şi cele mai puţine înfrângeri suferite (3).

La meciul de la Galaţi, forul naţional a delegat doi arbitri din Bucureşti, Benone Vişan şi Alexandru Prodana, în vreme ce observator va fi Constantin Ispas, tot din Capitală.

Etapa a început de ieri seară, cu meciul dintre CSM Bucureşti şi Ştiinţa Explorări Baia Mare, iar astăzi sunt programate următoarele partide:

Universitatea Cluj – Volei Municipal Zalău, ora 12:00

VCM LPS Piatra Neamţ – SCM U Craiova, ora 16:00

Volei Club Caransebeş – Ştiinţa Bacău, ora 17:00

Unirea Dej – Steaua Bucureşti, ora 17:00