Bogdan Chitic

Segmentul dedicat baschetului juvenil ploieştean continuă să producă rezultate excelente şi în acest an, în perspectiva unei campanii de succes, la vară, în Liga Naţională de baby şi minibaschet, de la Mangalia. Marţi după-amiază, la Tg. Mureş, grupa de performanţă AFI Ploieşti Basketball a câştigat Cupa Transilvania la baby-baschet, după un parcurs impecabil pe toată durata celor patru zile de întreceri şi o finală adjudecată fără mari emoţii, scor 32-23, în dauna celor de la ACS Dan Dacian 1 Bucureşti.

În faza grupelor, jucătorii pregătiţi de Elena Stan au reuşit câteva scoruri „fluviu”, printre victimele ploieştenilor numărându-se Slam Bucureşti, Laguna Bucureşti şi gazdele de la Lucky Dragons Tg. Mureş. În prima zi, „alb-albaştrii” au trecut cu 55-4 de BC Slam şi 34-2 de Laguna, pentru ca, duminică, să le pună la respect pe Lucky Dragons, 87-8, şi pe ACS Dan Dacian 2 Bucureşti, scor 52-7.

Ajunsă în semifinale de pe prima poziţie, după un adevărat tur de forţă în grupe, AFI Ploieşti Basketball 1 a eliminat-o din ecuaţie şi pe U-BT Cluj-Napoca, scor 46-11. A fost, practic, antrenamentul oficial înaintea marii finale, cu ACS Dan Dacian 1 Bucureşti, tranşată cu mult calm de ploieşteni, scor 32-23.

„Sunt foarte mulțumită de evoluția băieților. Chiar dacă am avut câteva emoții în ultimele minute ale finalei, asta şi pe fondul eliminării, încă din debutul sfertului 3, a celui mai bun marcator al nostru, Codruţ Dinu, ne-am descurcat foarte bine şi ne-am adjudecat pe merit trofeul. Am demonstrat că nu stăm într-un singur jucător, iar puterea noastră o reprezintă forţa grupului, a acestui colectiv minunat. Cu excepţia finalei, în toate celelalte partide am rulat întreg lotul, adversarii întâlniţi şi maniera în care au decurs jocurile permiţându-mi să fac acest lucru. Sunt mulţumită şi de echipa secundă aflată pe tabloul de baby-baschet, care, la prima participare în actuala formulă, a încheiat pe locul 7 după un meci de clasament cu a doua formaţie a celor de la Dan Dacian, scor 20-17. Pot spune, aşadar, că toţi copiii au răspuns aşteptărilor şi au făcut un turneu foarte bun”, ne-a declarat antrenoarea Elena Stan.

La nivelul premiilor individuale, David Raşoga, de la AFI Ploieşti Basketball 1, a fost desemnat MVP-ul turneului, iar titlul de coşgheter a revenit unuia dintre componenţii finalistei bucureştene. După încheierea competiţiei pe tabloul de baby-baschet, clubul ploieştean îşi continuă parcursul şi la minibaschet, alături de grupa de performanţă Carrefour Ploieşti Basketball. Băieţii Biancăi Barbu şi ai Elenei Stan au debutat, deja, cu dreptul în faza grupelor, învingând, ieri dimineaţă, cu 32-12, formaţia Lucky Dragons Tg. Mureş. Din grupa ploieştenilor pe tabloul de minibaschet mai fac parte formaţiile Slam Bucureşti şi U-BT 3 Cluj-Napoca.

Lotul formaţiei de baby-baschet AFI Ploieşti Basketball: David Raşoga, Octavian Ion, Codruţ Dinu, Mihnea Stoica, Andrei Marin, Rareş Movileanu, Luca Ionescu, David Zidaru, Tudor Neagu, Federico Diaconescu, Alexio Ioniţă, Patrick Dinu. Antrenor: Elena Stan.