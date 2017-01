În timp ce majoritatea echipelor din judeţ sunt în căutare de jucători, “satelitul” Astrei este în fericita postură de a avea la dispoziţie un lot “potenţial” de peste 30 de fotbalişti – o cifră care poate chiar… incomoda, dacă efectivul aflat sub comanda lui Marius Măldărăşanu, Florentin Rădulescu şi Laurenţiu Costache nu se va “stabiliza”.

Astra 2 a efectuat cantonamentul centralizat cu 25 de jucători prezenţi la antrenamente, fără a mai pune la socoteală şi fotbaliştii aflaţi sub comanda lui Marius Şumudică, în Cipru, care, odată cu terminarea stagiului efectuat de campioana en-titre (jucători importanţi pentru nivelul Ligii a III-a) vor veni şi ei la pregătiri, cu Măldărăşanu.



Astfel, în primul amical al iernii, câştigat la Buzău cu 3-1, mai mulţi jucători dintre cei care ar putea face parte fără probleme din efectivul divizionarei C nu au fost prezenţi între cei 22 de fotbalişti aleşi pentru acest amical, aproape o echipă întreagă fiind “păstrată”. Este vorba despre portarul Nedelcovici şi jucătorii de câmp Mihnea Nicorescu (revenit după o accidentare), Fabian Ioniţă, Paulian Banu (va lipsi câteva săptămâni având o gleznă imobilizată în gips),Vali Gheorghe (mijlocaşul născut în 1997 a marcat în meciul cu Zirka – echipă ucraineană din Liga I, joc întrerupt la scorul de 1-1), Romario Moise, Marius Şumudică jr. – jucători aflaţi cu prima echipă a Astrei în cantonamentul din Limassol. În plus, Astra a adus, în această iarnă, o serie de jucători tineri, de perspectivă, cum ar fi Boboc (CS Mioveni), Butean (revenit de la Clinceni), Piţian (internaţional de tineret transferat de la Pandurii Tg. Jiu) – fotbalişti care ar putea juca în retur, oricând, sub comanda lui Măldărăşanu, fostul international plecat din curtea Petrolului Teleajen către Petrolul Ploieşti şi apoi spre “fotbalul mare” având prilejul de a lucra cu un lot foarte tânăr! Cei mai “bătrâni” jucători de câmp din lotul pe care acesta s-a bazat în tur au fost Romario Moise şi Doncilă, jucători născuţi în 1995, dar, o mare parte dintre fotbaliştii promovaţi la Liga a III-a sunt născuţi în 1999 şi 2000, Astra 2 fiind cea mai tânără echipă din seria a II-a!

Misiunea acestuia nu este deloc facilă, după evaluarea lotului, o serie de jucători urmând să fie retrimişi la grupele de juniori sau împrumutaţi la alte grupări, “excesul” de jucători nefiind uşor de gestionat.