Fl.Tănăsescu

Prahova continuă să se numere printre judeţele cu cele mai multe apeluri false adresate, anul trecut, la Numărul Unic de Urgenţă „112″. Iar în ianuarie a.c., din totalul de 44.491 de solicitări pentru diverse urgențe, 24.922 – adică peste 56 la sută – au fost nejustificate.

Astfel de alerte au presupus deplasări inutile ale Ambulanței, ale Poliției, ale Pompierilor și ale Jandarmeriei la adrese unde, efectiv, nu se întâmplase nimic. În acest context, se naşte întrebarea: Cine ține socoteala banilor cheltuiți cu deplasările inutile ?

În timp ce un echipaj de pe SMURD gonește cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune, la o presupusă tragedie, altcineva, care chiar are nevoie de ajutorul personalului medical trimis în altă parte, ar putea să moară…

Pe de altă parte, chiar dacă, din anul 2006 și până în prezent, trendul apelurilor false este descrescător atât la nivel național, cât și în județ (de la 89 la sută la 59 la sută), problema urgenţelor false rămâne de actualitate.

Datele centralizate ale Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) au scos în evidență faptul că, atât în 2016, cât și în cursul lunii ianuarie a anului curent, județele Prahova, Teleorman, precum și Bucureștiul dețin recordul în ceea ce privește numărul de amenzi date pentru apeluri false sau abuzive la Numărul Unic de Urgență „112“. Astfel, în total, au fost date aproximativ 15.000 de amenzi, iar peste 5.000 dintre ele numai în Prahova, în contextul în care, în judeţ, din cele 44.491 de apeluri, 56% au fost false !

Legea prevede luarea la bani mărunţi a celor care apelează, fără vreun motiv temeinic, Numărul Unic. Pe de altă parte însă, cei care sună ca să se afle-n treabă la „112” riscă amendă între 500 de lei şi 1.000 de lei. Întrebat dacă, pentru punerea pe drumuri, inutil, a Poliţiei, a Ambulanţei sau a Pompierilor, sancţiunile nu sunt prea blânde, purtătorul de cuvânt al STS, Adrian Fulea, ne-a precizat că atât timp cât legiuitorul a stabilit aceste limite pecuniare, doar acestea pot fi aplicate. Nimic mai mult, nimic mai puţin, chiar dacă, inclusiv în Prahova, au fost persoane care au sunat la “112” pe motiv că, la benzinărie, casiera refuza să primească mărunţiş pentru un “plin” de 100 de lei!

Iar un caz mai recent – relatat şi în ziarul nostru – a avut loc anul trecut, când, în miez de noapte, un taximetrist ploieştean a alertat poliţia prin Numărul Unic, reclamând că a fost jefuit de peste 2.200 de lei de doi clienţi. Oamenii legii au demarat acţiunea de căutare şi de identificare a făptaşilor, refăcând traseul parcurs: Cartierul Mihai Bravu – satul Cătunu (comuna Berceni), pe care victima ar fi fost tâlhărită. Cercetările oamenilor legii au ajuns însă la următoarea concluzie: taximetristul jucase toţi banii la păcănele şi, de frica nevestii, care i-ar fi reproşat că vine fără niciun ban acasă, a născocit povestea cu atacul în miez de noapte. Ce amendă a primit omul pentru alertarea nejustificată a autorităţilor, prin Numărul Unic “112”? 1.000 de lei, maximul amenzii prevăzute de legiuitor. De menţionat că, în urmă cu ceva timp, în Parlament a fost depusă o iniţiativă legislativă potrivit căreia apelurile false să fie taxate cu amendă de 4.000 de lei, plus 400 de ore muncă în folosul comunităţii. Dar, Legislativul a spus „pas” unei astfel de idei, considerând, probabil, că altele sunt priorităţile în ţară. Iar în ţară s-au înregistrat, numai în prima lună a acestui an, 199.680 de apeluri la „112”, iar dintre acestea, mai mult de jumătate ( 53, 97 la sută) au fost false ! În ceea ce priveşte Prahova, s-a depăşit media pe ţară,

fiindcă ponderea apelurilor false a fost, tot în ianuarie a.c., de 56, 02 la sută !

Apelurile de urgenţă sunt dirijate de către operatorii STS la Poliţie, Ambulanţă, SMURD, Jandarmerie. Problema este în cât timp ajung reprezentanții celor patru instituții la locul unei tragedii. La bilanţul pentru anul trecut al ISU Prahova, s-a considerat că intervalul de la primirea unui apel de urgenţă şi până la ajungerea pompierilor sau a echipajelor SMURD la adresa solicitată – de aproximativ opt minute – ar putea fi micşorat, pentru creşterea şanselor de supravieţuire în cazul victimelor, dar şi pentru limitarea pagubelor materiale. Observaţie rezonabilă, dar ce critici poţi să aduci unui echipaj de pe Ambulanţa SMURD căruia îi ia şapte minute să ajungă la locul unui presupus accident, şi alte şapte să se întoarcă la bază? În plus, cine plăteşte combustibilul consumat, dacă se foloseşte o cartelă pre-pay şi nu se poate identifica apelantul?

Adrian Fulea ne-a mai precizat că, din anul 2006 şi până în prezent, numărul apelurilor false la 112 s-a redus, de la 89 al sută, la 58 la sută. Este loc de mai bine ? Este. Tot Adrian Fulea ne-a spus că, în Prahova, acțiuni de informare a modului de utilizare a numărului „112“ au fost derulate în şcoli, în staţiunile de pe Valea Prahovei şi oriunde s-a considerat că acestea „au priză“ la cetăţeni. Cum ar fi, de exemplu, campaniile reprezentanţilor STS la întruniri derulate la Consiliul Judeţean, în tabere sau hoteluri.