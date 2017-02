Bogdan Chitic

Pentru al doilea an consecutiv, Complexul Sportiv „Ana Maria Pop”, situat la ieşirea din Ploieşti spre Buzău, va fi gazda unui puternice întreceri internaţionale de înot. Sâmbătă şi duminică, aproximativ 170 de copii şi adulţi, reprezentând 18 cluburi din ţară şi străinătate – sportivi din Bulgaria, Polonia şi Austria urmând să sosească din această seară, la Ploieşti – vor concura în cadrul Cupei Masters, competiţie desfăşurată într-un cadru organizat, sub tutela FINA (Federaţia Internaţională de Nataţie), ce-şi va desemna câştigătorii în a doua zi de întreceri, în jurul prânzului.

Pe segmentul juvenil, vor participa, în deschiderea competiţiei, 24 de copii legitimaţi la Clubul Sportiv Şcolar şi Clubul Tomas, ambele din Ploieşti, cel din urmă avându-l drept antrenor coordonator, la secţia de înot, pe profesorul Octavian Tais, organizatorului Cupei Masters. Ulterior, în bazinul semi-olimpic acoperit, dotat cu 6 culoare pe o lungime de 25 de metri, îşi vor face apariţia 140 de seniori – majoritatea foşti sportivi de performanţă, de la cluburi din ţară şi nu numai.

„Prin această competiţie, încercăm sa promovăm înotul în regim masters, care reprezintă un exemplu de pasiune în rândul foştilor sportivi de elită, cât şi amatori. Clubul Tomas, din care fac parte, a fost fondat în anul 2007, la iniţiativa domnului Silviu Anastase, actualmente antrenor federal, în ideea de a dezvolta această disciplină olimpică în Ploieşti, pe linii generale solide şi transparente în ceea ce priveşte înotul. Astfel, şi ţara noastră îşi face loc într-o galerie selectă a ţărilor care organizează acest gen de evenimente, în condiţiile în care, să nu uităm, sub tutela FINA se desfăşoară Campionate Mondiale de înot masters încă din 1986”, ne-a declarat Octavian Tais, organizatorul întrecerii.

La competiţia care va debuta mâine, de la ora 15:00, cu încălzirea sportivilor, şi duminică, de la ora 9:00, printre invitaţii de seamă se numără şi fostul mare comentator sportiv Doru Dinu Glăvan, nimeni altul decât preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, şi Laurenţiu Nicolescu, directorul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova.