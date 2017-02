SCM U Craiova – Tricolorul LMV Ploieşti, astăzi, ora 18:00

Petre Apostol

Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploieşti va juca, în această seară, pe terenul unei echipe de unde doar Azimut Modena (în Liga Campionilor) şi Arcada Galaţi (în Cupa României) s-au întors învingătoare în acest sezon competiţional. Formaţia antrenată de Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu va întâlni, în deplasare, în cadrul etapei a XVIII-a din Divizia A1, chiar deţinătoarea titlului naţional, SCM U Craiova.

După victoria cu Steaua Bucureşti, în tiebreak, care i-a adus calificarea matematică în grupa I valorică din faza finală a campionatului, Tricolorul LMV Ploieşti va încerca să relizeze o surpriză în meciul cu SCM U Craiova, trupa antrenată de selecţionerul României, Dănuţ Pascu, plecând cu prima şansă.

Echipa olteană nu a pierdut niciun meci în această ediţie de campionat în Sala Polivalentă din Craiova, doar, surprinzător, Ştiinţa Bacău reuşind să câştige un punct, pierzând în tiebreak. În plus, în afară de acel joc, SCM U Craiova nu a mai cedat nici măcar un set în restul partidelor disputate pe teren propriu în Divizia A1.

Mai mult decât atât, echipa olteană s-a impus cu 3:0 (25:15, 25:22, 25:23) în partida directă cu gruparea ploieşteană disputată la Craiova, în turul sferturilor de finală din Cupa României. În schimb, Tricolorul LMV Ploieşti a câştigat duelurile desfăşurate în Sala „Olimpia” cu SCM U Craiova, atât în turul campionatului, scor 3:1 (19:25, 25:23, 25:20, 25:23), cât şi în returul sferturilor de finală din Cupa României, scor 26:24, 25:19, 25:20.

Însă, în Cupa României, echipa olteană a avansat în semifinale, după ce s-a impus în „setul de aur”, cu 15:9. Craiovenii au fost, apoi, eliminaţi, de către Arcada Galaţi, formaţie cu care a pierdut în ambele manşe disputate în penultimul act al respectivei competiţii.

Tricolorul LMV şi SCM U Craiova sunt despărţite în clasamentul Diviziei A1 doar de două puncte, oltenii având 37 de puncte, ocupând locul al patrulea, în vreme ce ploieştenii sunt pe a cincea poziţie, cu 35 de puncte.

De menţionat că echipa din Craiova are o serie de opt victorii consecutive în campionat, dintre care două în tiebreak, cu Ştiinţa Bacău (pe teren propriu, de când a început această serie) şi cu Volei Club Caransebeş (în deplasare, chiar în etapa trecută). Dar, printre formaţiile învinse de olteni în această perioadă se regăsesc şi două dintre pretendentele la titlul naţional, Volei Municipal Zalău şi Steaua Bucureşti, care au pierdut la Craiova în minimum de seturi.

În plus, echipa din care face parte jucătorul anului 2016 în România, Laurenţiu Lică, are un moral bun, după ce, miercuri seară, a învins pe ACH Volley Ljubljana, din Slovenia, scor 3:1 (25:19, 27:29, 25:21, 25:23), în penultima etapă a grupelor Ligii Campionilor, în urma căreia a avansat pe locul secund, având şanse mari la o calificare în premieră în Playoff 12.

Meciul dintre Tricolorul LMV Ploieşti şi SCM U Craiova va fi arbitrat de Paul Szabo-Alexi, din Oradea, şi de Alexandru Prodana, din Bucureşti, în vreme ce observator a fost desemnat Angeluş Cotoanţă, din Bucureşti.

În cadrul etapei mai sunt programate următoarele meciuri:

Astăzi, 18 februarie

VCM LPS Piatra Neamţ – Volei Club Caransebeş, ora 16:00

Ştiinţa Bacău – CSM Bucureşti, ora 17:00

Ştiinţa Explorări Baia Mare – Universitatea Cluj, ora 18:00

Volei Municipal Zalău – Unirea Dej, ora 18:00

Luni, 20 februarie

Steaua Bucureşti – Arcada Galaţi, ora 18:30

(DigiSport 3)