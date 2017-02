Bogdan Chitic

Intrarea în insolvenţă şi, mai apoi, în procedură de faliment a SC FC Petrolul SA, vechea societate deţinută de Daniel Capră, a coincis nu doar cu un declin accentuat al echipei de fotbal, retrogradată în 2016 după cinci sezoane consecutive petrecute în Liga I, o Cupă a României câştigată în 2013 şi două prezenţe în play-off-ul Europa League, dar şi cu probleme tot mai mari de natură organizatorică în cadrul clubului.

După ce administratorul judiciar VIA INSOLV SPRL – societatea care trebuia să gestioneze, conform legii, situaţia de insolvenţă a clubului – a cerut Tribunalului Prahova, în luna iunie a anului trecut, începerea procedurii de faliment, toate bunurile clubului au fost sigilate, iar salariaţii FC Petrolul, înscrişi la masa creditorilor, aveau din acel moment dreptul de a-şi recupera salariile restante.

Acest lucru nu s-a întâmplat nici până în ziua de azi, demersul realizat de VIA INSOLV SPRL de a sesiza fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale având loc abia în decembrie, anul trecut, aşadar la şase luni după începerea procedurii generale a falimentului. Deşi câteva dintre bunurile clubului au fost, pe rând, înstrăinate pentru recuperarea unei părţi din prejudiciul existent, angajaţii FC Petrolul nu au primit niciun ban.

„Nu dorim să fim părtaşi la scandalul şi asa destul de mediatizat, însă am vrea ca, în această poveste fără sfârşit, să fie implicate şi autorităţile statului, în sensul de a se verifica în ce măsură bunurile clubului au fost înstrăinate potrivit legii, unde au ajuns banii proveniţi din înstrăinarea acestor bunuri, de ce noi, salariaţii, nu putem beneficia de drepturile noastre salariale şi, nu în ultimul rând, de ce nu se doreşte tragerea la răspundere a fostului administrator”, au declarat voci din cadrul clubului.