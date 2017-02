Petre Apostol

Campionatele de handbal la juniori au avut programate noi etape, la finalul săptămânii trecute, iar în câteva serii echipele prahovene sunt lidere în clasament. Astfel, la junioare I, HC Activ CSO Plopeni şi-a consolidat prima poziţie în clasamentul seriei B, după victoria obţinută în Sala „Olimpia”, sâmbătă, în duelul cu CSM Ploieşti, scor 35-27 (14-10), din cadrul primei etape din returul fazei preliminare.

Gruparea din Plopeni a ajuns la un total de 18 puncte, având cu patru puncte mai mult faţă de CSM Ploieşti, care se situează pe locul secund, cu un joc mai puţin, însă, disputat. În următoarea etapă, programată la finalul acestei săptămâni, HC Activ CSO Plopeni urmează să joace pe terenul formaţiei LPS „Iolanda Balaş Soter” Buzău, în vreme ce CSM Ploieşti are pauză.

De asemenea, tot la finalul săptămânii trecute, a început şi returul din faza preliminară a Campionatului Naţional pentru juniori II. CSŞ Ploieşti a bifat un succes clar pe teren propriu, la Sala „Olimpia”, cu Gr. Şc. Petrolul Moreni, scor 38-29 (22-11), mărindu-şi la trei puncte avantajul din fruntea ierarhiei seriei C, în care a ajuns la 28 de puncte după 13 partide disputate.

De menţionat, însă, că echipa CS Brazi, care se afla la un singur punct în urma ploieştenilor, nu a evoluat în această etapă, fiind devansată, la golaveraj, de CSM Sfântu Gheorghe, care a învins pe CSO Tricolorul Breaza, cu scorul de 34-16 (17-10).

În celălalt meci al etapei, CS Blejoi a învins pe CS Olimpic Mizil, în deplasare, scor 25-15 (14-8), consolidându-şi poziţia a patra din ierarhie, având opt puncte avans faţă de Gr. Şc. Petrolul Moreni.

Totodată, în campionatul juniorilor III, CSM Ploieşti a bifat cea de-a 11-a victorie din competiţie, menţinându-şi avantajul de două puncte faţă de CSM Medgidia în fruntea clasamentului seriei C. CSM Ploieşti a învins pe ultima clasată a ierarhiei, CSŞ Ploieşti, scor 34-20 (17-9), ajungând acum la 33 de puncte, în vreme ce CSM Medgidia, care s-a impus, la Constanţa, cu CSŞ 1, scor 32-30 (16-16), înregistrează 31 de puncte, însă are cu două meciuri în plus disputate faţă de gruparea prahoveană.

În campionatul juniorilor III mai sunt încă două echipe prahovene, dar în seria D, ambele fiind învingătoare în etapa de la finalul săptămânii trecute. CS Olimpic Mizil s-a menţinut pe locul secund al clasamentului (15p), după ce a învins, pe teren propriu, pe ACS Tonus Bucureşti, scor 33-21 (16-12), iar CS Brazi a urcat pe locul al patrulea (12p), în urma victoriei, de acasă, cu CSŞ 2 Bucureşti, scor 21-18 (10-9). Clasamentul este condus de CSM Bucureşti, cu victorii pe linie (28p).