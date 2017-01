A.M.

Alexandrescu Vlad și Luca Bogdan, elevi în clasa a XII-a la Colegiul Național „I.L.Caragiale” din Ploiești, au realizat un videoclip desemnat câștigător al unui concurs organizat de Agenția pentru Protecția Mediului Prahova. Materialul video creat de cei doi tineri, sub îndrumarea profesoarei Mineliea Gheorghe, poate fi accesat pe site-ul: http://apmph.anpm.ro. Competiția a fost organizată pentru a marca Ziua Mondială a Zonelor Umede – 2 februarie, având ca tematică, în 2017: ”Zonele umede pentru reducerea dezastrelor”. Sloganul evenimentului din acest an este : ”Protejarea zonelor umede ajută la prevenirea fenomenelor meteo extreme”. În videoclipul câștigător al competiției de anul acesta, elevii ploieșteni au menționat, printre altele, faptul că sănătatea zonelor umede depinde de regimul hidrologic și este foarte important ca acesta să nu fie afectat de activitățile populației. Concursul, la care s-au înscris șapte licee din județ, face parte din proiectul inițiat de APM Prahova „Gândește verde, gândește curat!” și se află la a IX-a ediție. „Convenţia Ramsar este un tratat interguvernamental asupra zonelor umede, ca habitat al păsărilor acvatice la nivel internaţional. Tratatul a fost semnat în 2 februarie 1971 în oraşul Iranian Ramsar şi a intrat in vigoare in 1975. Obiectivul declarat al semnării Convenţiei este acela de a proteja biodiversitatea şi de a menţine într-o stare de conservare favorabilă zonele umede, ca habitat al păsărilor acvatice. Rolul zonelor umede este de a asigura un echilibru între controlul inundațiilor, aprovizionarea stratului subteran de apă, retenția nutrienţilor și sedimentelor, atenuarea schimbărilor climatice. Zonele umede reprezintă unele dintre cele mai productive ecosisteme din lume. În funcție de tipul zonei umede, există o mare diversitate privind atât vegetația, cât și fauna, aceste zone asigurând condiții optime de dezvoltare și reproducere a multor specii protejate și/sau pe cale de dispariție. Sunt considerate zone umede întinderile de ape stătătoare sau curgătoare, mlaştinile, turbăriile, bălţile sau luciul de apă marină, ce nu depăşeşte o adâncime maximă de şase metri“ precizează reprezentanții APM Prahova, într-un comunicat de presă. În Prahova nu au fost desemnate zone umede în conformitate cu prevederile Convenţiei amintite, dar pe teritoriul judeţului se găsesc numeroase suprafeţe acoperite de apă ce atrag o varietate de specii de păsări migratoare. Cea mai importantã arie naturalã protejatã de interes avifaunistic este situl Natura 2000 Câmpia Gherghiţei, unde pot fi observate peste 100 de specii de păsări, iar un alt sit Natura 2000, unde există și întinderi de ape, este Coridorul Ialomiței – o zonă în care sunt ocrotite atât habitate, cât și specii ce depind de cursurile de apă. În Prahova mai există Situl Natura 2000 Lacul Bâlbâitoarea din comuna Bătrâni – o zonă de mlaștină și turbărie, care adăpostește specii de plante relicte glaciare. În lume există peste 1.600 de zone umede de importanță internațională, iar în România au fost desemnate 19 situri care au fost încadrate în această categorie, cu o suprafață totală de 1.156.448 de hectare.