Bogdan Chitic

Lituanienii Arvydas Cepulis (37 ani, BC Siauliai) şi Marius Runkauskas (30 ani, Steaua Bucureşti), foşti campioni cu CSU Asesoft Ploieşti, în perioade diferite, au câştigat, duminică, întrecerile de aruncări de la distanţă din cadrul All Star Game-urilor din Lituania şi, respectiv, România.

Cvadruplu campion al României, în 2008, 2009, 2010 şi 2012, Arvydas Cepulis continuă să joace la cel mai înalt nivel, chiar şi la 37 de ani. După o experienţă în eşaloanele inferioare din Franţa, Cepulis s-a întors în ţara natală, la BC Siauliai, formaţie care l-a propulsat în baschetul de performanţă. Duminică seară, balticul – prezent la All Star Game-ul campionatului Lituaniei, desfăşurat la „Zalgiris Arena”, sala campioanei în exerciţiu, cu acelaşi nume – a câştigat concursul de aruncări din spatele semicercului, după ce a transformat 22 dintre cele 25 de execuţii pe care le-a avut la dispoziţie.

Un alt câştigător al titlului cu CSU Asesoft Ploieşti, în 2015, provenit tot din Lituania, Marius Runkauskas, şi-a adjudecat concursul „sniperilor” de la Sibiu, în cadrul All Star Game-ului găzduit de Sala Transilvania. Cu 19 coşuri de la distanţă, din 25 de tentative, Runkauskas a câştigat primul trofeu de acest gen, în România, balticul mai având alte trei concursuri câştigate în Lituania. De remarcat că, pe lângă faptul că au evoluat la Ploieşti, în sezoane diferite, au câştigat titluri în „Olimpia” şi au jucat sub comanda regretatului Vladimir Arnautovic în două campanii de EuroCup, Cepulis şi Runkauskas au fost adversari în ultimul act al concursului de aruncări de la distanţă, în All Star Game-ul lituanian din 2013, atunci când actualul jucător al Stelei a avut câştig de cauză.