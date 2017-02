Curtea Constituţională a respins ieri, cu majoritate de voturi, sesizarea Avocatului Poporului ca inadmisibilă, argumentând că Ordonanţa de Urgenţă 13 a fost abrogată după sesizare şi astfel nu mai există, a anunţat Valer Dorneanu. „În ceea ce priveşte admisibilitatea, potrivit art 29 din legea de organizare a CCR noi verificăm constituţionalitatea OUG în vigoare. Vă rog să constataţi că OUG 13 a fost abrogată după sesizare” şi în această situaţie s-a decis, cu majoritate de voturi, „respingerea sesizării ca devenită inadmisibilă”.

El a subliniat că judecătorii constituţionali s-au „pronunţat adesea cu privire la obiecţiile de neconstituţionalitate (…) şi asupra actelor abrogate atunci când au produs efecte juridice” însă „nici din intervenţia procurorului, nici din examinarea pe care am făcut-o nu am găsit elemente care să fi fost deja aplicate, să fi produs efecte juridice” şi „pornind de la adevărul că OUG 13 nu mai există în activul legislaţiei”. În timpul şedinţei care a precedat deliberarea judecătorilor, reprezentanta Avocatului Poporului a susţinut în faţa judecătorilor constituţionali argumentele din sesizarea trimisă de Victor Ciorbea împotriva OUG 13 – inexistenţa situaţiei extraordinare sau a urgenţei – şi a criticat reconfigurarea infracţiunii de abuz în serviciu care, în opinia sa, încălca jurisprudenţa CCR în materie.

De asemenea, reprezentanta Avocatului Poporului a explicat şi faptul că CCR se poate pronunţa pe fondul OUG 13, chiar dacă actul normativ nu mai este în prezent în vigoare. Ea a adus două argumente în acest sens: prevederi din Constituţie şi din legea de funcţionare a Avocatului Poporului, care nu fac distincţie între textele în vigoare şi cele care nu mai sunt în vigoare şi asupra cărora Curtea, odată sesizată, poate să se pronunţe. La rândul său, reprezentantul Parchetului General a cerut Curţii Constituţionale să se pronunţe pe fondul Ordonanţei de Urgenţă nr. 13, atrăgând atenţia că, în caz contrar, aceasta ar putea intra în vigoare chiar dacă a fost abrogrată de către Guvern. „Este suficient ca OUG 14 să fie respinsă de Parlament pentru că OUG 13 să intre în vigoare”, a explicat reprezentantul Parchetului, invocând în sprijinul celor spuse legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă. La alineatul (3) al articolului 64 din legea 24/2000 se prevede că „abrogarea unei dispoziţii sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ iniţial”. Fac excepţie prevederile din ordonanţele Guvernului care au prevăzut norme de abrogare şi au fost respinse prin lege de către Parlament”. Procurorul a cerut Curţii Constituţionale nu doar să respingă OUG 13, dar şi să statueze faptul că în domeniul legii penale mai favorabile nu se poate legifera prin ordonanţe de urgenţă.

Preşedintele CCR, Valer Dorneanu, l-a întrebat pe reprezentantul Parchetului General dacă mai poate aduce şi alte argumente în favoarea admisibilităţii judecării OUG 13 din moment ce a fost abrogată de către Guvern, altele decât ipoteza respingerii de către Parlament a OUG 14 (prin care a fost abrogată OUG 13). Procurorul a explicat că o decizie a Curţii după eventuala intrare în vigoare a OUG 13 nu ar mai avea niciun efect

Ministrul Justiţiei şi-a anunţat demisia

Florin Iordache a anunţat că a hotărât să-şi înainteze demisia din funcţia de ministru al Justiţiei. Iordache a făcut anunţul la Guvern, fără a răspunde la întrebări pe această temă. Plecarea lui vine în contextul Ordonanţei 13 de modificare a codurilor penale, OUG abrogată duminică după declanşarea protestelor masive din Piaţa Victoriei şi din ţară. „De când am venit la Ministerul Justiţiei, mi-am propus şi am efectuat toate demersurile legale pentru a remedia o serie de probleme existente şi destul de sensibile. Aşa cum aţi văzut şi dumneavoastră, toate iniţiativele asumate sunt legale şi constituţionale. Proiectele propuse s-au aflat în dezbatere publică, organizată de Ministerul Justiţiei, iar acum sunt în dezbatere parlamentară. Cu toate acestea, pentru opinia publică nu a fost suficient, drept pentru care am hotărât să îmi înaintez demisia din funcţia de ministru al Justiţiei”, a declarat Iordache, la Palatul Victoria, citat de News.ro.

Aflat la al cincilea mandat de deputat, Florin Iordache se va întoarce la această calitate după plecarea din Guvernul Grindeanu. El a fost ales pe listele PSD Olt şi, înainte să meargă la Ministerul Justiţiei, în acest mandat, a fost preşedinte al comisiei juridice şi vicepreşedinte al Biroului Permanent al Camerei.

Ieri dimineaţă, la sosirea la sediul Ministerului Justiţiei, el declarase jurnaliştilor că „voi discuta cu primul ministru şi vă voi anunţa decizia”.